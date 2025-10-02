Hitnjaci najavljuju prosvjed zbog beneficiranog staža, ministrica poziva na dijalog

Ministrica zdravstva Irena Hrstić pozvala je u četvrtak strukovne udruge djelatnika hitne pomoći na dijalog i poštivanje zakonske procedure nakon što su najavili prosvjed u Zagrebu 16. listopada na kojemu će tražiti beneficirani radni staž za sve djelatnike izvanbolničke hitne pomoći.

"Nesporazume ili nedovoljno razumijevanje mislim da treba rješavati za stolom, a vrata Ministarstva zdravstva, uvijek su otvorena", poručila je "hitnjacima" ministrica Hrstić prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KBC-u Zagreb.

U zavodima za hitnu medicinu u Hrvatskoj radi oko 4500 zaposlenih – vozača, tehničara, medicinskih sestara i liječnika – a njihove strukovne udruge tri godine traže da im se prizna beneficirani radni staž, kao što ga imaju policija i vatrogasci.

"Hrvatski sindikat medicinskih sestara dostavio je elaborat o uvjetima rada medicinskih sestara i tehničara u izvanbolničkoj hitnoj službi. Struka medicine rada izradila je obrazloženje i tumačenje podataka te dodatnu analizu", izjavila je Hrstić.

S druge strane, predsjednik Sindikata hitne medicine Danijel Šota potvrdio je Hini da je elaborat odbijen, kaže iz nepoznatih razloga te dodaje da se "kopalo po njihovim bolovanjima".

Elaborat je izrađen za tri radna mjesta medicinskih sestara u izvanbolničkoj hitnoj – za srednju medicinsku sestru, sestru prvostupnicu i sestru u prijavno-dojavnoj jedinici. Za prva dva radna mjesta tražilo se da se za 12 mjeseci rada računa 18 mjeseci staža, a za prijavno-dojavnu jedinicu da se za 12 mjeseci rada računa 16 mjeseci staža.

"Budući da je u javnosti to ostalo nedovoljno poznato, Ministarstvo zdravstva sljedeći tjedan organizira prezentaciju za sindikate s detaljnim objašnjenjem metodologije i tumačenja", poručila je ministrica.

Nakon što su dobili odbijenicu iz HZJZ-a, ovih su dana strukovne udruge "hitnjaka" - Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194 najavili za 16. listopada u podne prosvjed pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u vrijeme kada će se ondje održavati sjednica Vlade. Prosvjedom žele ukazati na nagomilano nezadovoljstvo jer su, kažu, jedina hitna služba koja nema beneficirani radni staž.

Ministrica Hrstić pak objašnjava da se mora poštivati procedura o dodjeli prava za beneficirani staž te ističe da su prošle godine u zdravstvenom sustavu ostvarene "nikad veće povišice".

"Kada se rade velike reforme koeficijenata uvijek se može dogoditi da su određene nepravde učinjene, a niti jednu nepravdu ne možete ispraviti preko noći", rekla je objasnivši da u zdravstvenom sustavu radi 75.000 djelatnika.

"Nama je hitna izuzetno važna, ali i svaki zdravstveni djelatnik. Ne možete staviti nekoga ispred u odnosu na pediatriju, na ginekologiju, na intervencijsku radiologiju, na mikrokiruške zahvate", dodala je te poručila da nesporazume treba rješavati dijalogom i izjednačiti uvjete rada u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi u svim dijelovima Hrvatske.

Djelatnici hitne medicinske pomoći prije tri godine već su prosvjedovali na Markovu trgu u Zagrebu tražeći donošenje jedinstvenog zakona o hitnoj pomoći koji bi im omogućio skraćeni radni vijek i odlazak u mirovinu s 55 godina.

Hrstić je danas komentirala i nezadovoljstvo brojnih roditelja na liste čekanja za dječje psihijatre

"Nedostatak stručnjaka je očit, pa su u nacionalnom planu specijalizacija već predviđena dodatna mjesta", kazala je. Pozvala je liječnike da iskažu interes za specijalizacije iz dječje psihijatrije i obiteljske medicine.