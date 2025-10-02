Obavijesti

News

Komentari 0
BORBA ZA PRAVA

Hitnjaci najavljuju prosvjed zbog beneficiranog staža, ministrica poziva na dijalog

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Hitnjaci najavljuju prosvjed zbog beneficiranog staža, ministrica poziva na dijalog
Šibenik: Vozilo Hitne medicinske pomo?i na intervenciji | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ministrica Hrstić poziva na dijalog s hitnom pomoći, dok 'hitnjaci' najavljuju prosvjed u Zagrebu zbog odbijenog zahtjeva za beneficirani staž...

Ministrica zdravstva Irena Hrstić pozvala je u četvrtak strukovne udruge djelatnika hitne pomoći na dijalog i poštivanje zakonske procedure nakon što su najavili prosvjed u Zagrebu 16. listopada na kojemu će tražiti beneficirani radni staž za sve djelatnike izvanbolničke hitne pomoći.

"Nesporazume ili nedovoljno razumijevanje mislim da treba rješavati za stolom, a vrata Ministarstva zdravstva, uvijek su otvorena", poručila je "hitnjacima" ministrica Hrstić prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KBC-u Zagreb.

U zavodima za hitnu medicinu u Hrvatskoj radi oko 4500 zaposlenih – vozača, tehničara, medicinskih sestara i liječnika – a njihove strukovne udruge tri godine traže da im se prizna beneficirani radni staž, kao što ga imaju policija i vatrogasci.

OZLIJEĐENA JEDNA OSOBA 'Hitna pomoć se zabila u auto, a policija u Hitnu': Prometna nesreća kod bolnice u Splitu...
'Hitna pomoć se zabila u auto, a policija u Hitnu': Prometna nesreća kod bolnice u Splitu...

"Hrvatski sindikat medicinskih sestara dostavio je elaborat o uvjetima rada medicinskih sestara i tehničara u izvanbolničkoj hitnoj službi. Struka medicine rada izradila je obrazloženje i tumačenje podataka te dodatnu analizu", izjavila je Hrstić.

 S druge strane, predsjednik Sindikata hitne medicine Danijel Šota potvrdio je Hini da je elaborat odbijen, kaže iz nepoznatih razloga te dodaje da se "kopalo po njihovim bolovanjima".

Elaborat je izrađen za tri radna mjesta medicinskih sestara u izvanbolničkoj hitnoj – za srednju medicinsku sestru, sestru prvostupnicu i sestru u prijavno-dojavnoj jedinici. Za prva dva radna mjesta tražilo se da se za 12 mjeseci rada računa  18 mjeseci staža, a za prijavno-dojavnu jedinicu da se za 12 mjeseci rada računa 16 mjeseci staža.

 "Budući da je u javnosti to ostalo nedovoljno poznato, Ministarstvo zdravstva sljedeći tjedan organizira prezentaciju za sindikate s detaljnim objašnjenjem metodologije i tumačenja", poručila je ministrica.

OBAVEZA JE RIJEŠITI DUGOVE Ministrica Hrstić: 'Nema bolnice bez duga, ali pacijenti probleme neće osjetiti. To garantiram'
Ministrica Hrstić: 'Nema bolnice bez duga, ali pacijenti probleme neće osjetiti. To garantiram'

Nakon što su dobili odbijenicu iz HZJZ-a, ovih su dana strukovne udruge "hitnjaka" - Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194 najavili za  16. listopada u podne prosvjed pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u vrijeme kada će se ondje održavati sjednica Vlade. Prosvjedom žele ukazati na nagomilano nezadovoljstvo jer su, kažu, jedina hitna služba koja nema beneficirani radni staž. 

Ministrica Hrstić pak objašnjava da se mora poštivati procedura o dodjeli prava za beneficirani staž te ističe da su prošle godine u zdravstvenom sustavu ostvarene "nikad veće povišice".

"Kada se rade velike reforme koeficijenata uvijek se može dogoditi da su određene nepravde učinjene, a niti jednu nepravdu ne možete ispraviti preko noći", rekla je objasnivši da u zdravstvenom sustavu radi 75.000 djelatnika.

MORA BITI SIGURNO Ministrica Hrstić o porodu kod kuće: 'Sjest ćemo i dogovorit ćemo se. Neka struka odluči'
Ministrica Hrstić o porodu kod kuće: 'Sjest ćemo i dogovorit ćemo se. Neka struka odluči'

 "Nama je hitna izuzetno važna, ali i svaki zdravstveni djelatnik. Ne možete staviti nekoga ispred u odnosu na pediatriju, na ginekologiju, na intervencijsku radiologiju, na mikrokiruške zahvate", dodala je te poručila da nesporazume treba rješavati dijalogom i izjednačiti uvjete rada u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi u svim dijelovima Hrvatske.

Djelatnici hitne medicinske pomoći prije tri godine već su prosvjedovali na Markovu trgu u Zagrebu tražeći donošenje jedinstvenog zakona o hitnoj pomoći koji bi im omogućio skraćeni radni vijek i odlazak u mirovinu s 55 godina.

Hrstić je danas komentirala i nezadovoljstvo brojnih roditelja na liste čekanja za dječje psihijatre

"Nedostatak stručnjaka je očit, pa su u nacionalnom planu specijalizacija već predviđena dodatna mjesta", kazala je. Pozvala je liječnike da iskažu interes za specijalizacije iz dječje psihijatrije i obiteljske medicine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...
Ubio je oca, ranio majku i kćer. Bombom raznio obiteljsku kuću, prijetio da su i na Oktoberfestu!
DETALJI DRAME U MÜNCHENU

Ubio je oca, ranio majku i kćer. Bombom raznio obiteljsku kuću, prijetio da su i na Oktoberfestu!

Martin P. (57) je u srijedu ubio oca te ranio svoju majku i kćer. Zapalio je kuću pa ubio sebe. U poštanskom sandučiću ostavio je prijetnju. Tvrdio je da je postavio bombe na svjetski poznatoj manifestaciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025