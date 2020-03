'Hitno donijeti mjere pomoći poduzetnicima zbog korone'

Na početku radnog tjedna saborski zastupnici govorili su o aktualnim temama. Jedna od glavnih tema bila je kriza uzrokovana širenjem korona virusom. Predsjednik Suverenista Hrvoje Zekanović upitao je Vladu je li Hrvatska spremna.

- Korona vrius postao je svakodnevica u Hrvatskoj. U Italiji je doslovno katastrofa. Ova situacija se mogla i morala predvidjeti. Ako nam se dogodi scenarij kao u Iranu, Južnoj Koreji, Italiji imamo li mi dovoljan broj respiratora, maskica, dezificijensa... - upitao je Zekanović.

A potom se prebacio na predsjednika države Zorana Milanovića na kojeg se obrušio jer je maknuo sve biste s Pantovčaka.

- Vjerujem da svi građani znaju tko su kralj Tomislav, Josip Juraj Strossmayer, Ante Starčević, Stjepan radić, Alojzije Stepinac, Franjo Tuđman. To su hrvatski velikani koji su do prije neki dan imali svoje mjesto na Pantovčaku. Više nemaju, a razlog je što je bilo pitanje Milanoviću hoće li vratiti zločinca Titu ili će, da udovolji svojoj ekipi, maknuti ove velikane. Učinio je ovo drugo i kaže da im je mjesto u muzeju. Poltici koju on zastupa ne da nije mjesto u muzeju nego uopće u bilo kakvom javnom prostoru. Na ovaj način pokušao je izjednačiti velikane i jednog čovjeka koji nije zaslužio mjesto bilo gdje i to je nedopustivo - poručio je.

Predsjednik Mosta Božo Petrov, također govoreći o korona virusu, poručio je Vladi da ne zabija glavu u pijesak te da u ovoj krizi što prije donese mjere pomoći poduzetnicima i gospodarstvenicima.

- Nemojte zabiti glavu u pijesak kao 2008. kad su na oni koji su tada bili na vlasti na pragu recesije govorili da smo mi ekonomski neovisni i da to na nas neće utjecati, a onda smo recesiju osjećali idućih 10 godina - poručio je Petrov dodavši kako su druge države već donijele niz mjera pomoći za gospodarstvo.

- Niste veći od Kine i jači od Italije, imate vremena pripremiti se - rekao je.

Iznio je nekoliko prijedloga kako olakšati poduzetnicima, ne samo u ovoj krizi nego i u standardnim uvjetima.

- Naši poduzetnici plaćaju predujam poreza na dobit, a to znači da plaćaju unaprijed mjesečno porez po procjeni kakvu su imali dobit prošle godine. Pa da li očekujete da će turističke agencije imati dobit danas kao prije ove krize? To nije normalno, realno ni korektno. Drugi prijedlog je da država prestane oporezivati reinvestiranu dobit poduzetnika. Smatramo da i u trgovačkim društvima troškovi reprezentacije u poreznom smislu priznaju se 100-postotnom iznosu - rekao je.

I zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh upozorio je Vladu da hitno i ozbiljno mora pristupiti rebalansu državnog proračuna.

- Alarmi zvone na najjače, svjetska ekomonija je na pragu recesije. Najvažnija tri hrvatska vanjska trgovinska partnera su u velikim problemima. Situacija je danas u našim hotelima i restoranima vrlo, vrlo teška, turtističkih grupa više nema, mnogi gradovi zabilježit će velike gubitke. Problemi su i u sektoru graditeljstva, ali i u sektoru kulture. Narasli su neki neočekivani troškovi, kao u zdravstvu i ovogodišnji državni proračun će se morati korigrirati na dolje, možda čak za 10 milijardi. Vlada ne smije nikako novoj vladi ostaviti nesređeni fiskus i nerealne proračunske okvire - rekao je.

SDP daje punu potporu hrvatskim liječnicima i Vladi u naporima koje poduzimaju da se širenje zaraze spriječi, istaknuo je Peđa Grbin, ali dodavši da Vlada u ovom trenutku mora misliti i na gospodarstvo.

- Druge države članice EU već su poduzele velike korake kako bi gospodarstvu olakšale ovu situaciju. U Njemačkoj je vlada donijela paket pomoći od 12 milijardi eura, u Sloveniji od milijardu eura. Nažalost, u Hrvatskoj odgovor nije ovako promptan - istaknuo je naglasivši kako je Istra, iz koje dolazi, posebno teško pogođena posljedicama korona virusa.

- Istra je orijentirana na turizam, ali i poslovanje s Italijom. Kriza u Italiji neminovino se mora prenijeti u Hrvatsku i nužna je pomoć gospodarstvu, ali u ovoj krizi moramo pogledati i kakve posljedice ima za građane. Na području Istre i Primorsko-goranske županije mnogi radnici Uljanika i 3. Maja su dobili otkaz pa su posao potražili u Italiji. Danas ti ljudi ne mogu ići na posao, a kredite moraju platiti, školavanje, stanarine, režije, kupiti hranu - rekao je naglasišvi kako Vlada mora pod hitno pripremiti mjere koje će olakšati i građanima ovu situaciju.

- Te mjere trebaju ići u smjeru poreznog rasterećenja, ali i u nametanju obveze bankama da posebno ugroženim građanima osigura moratorij na otplatu obveza - rekao je.