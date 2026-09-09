Hitno sazvali sjednicu vrha HDZ-a, na stolu je novi paket mjera: 'Niz dobrih vijesti za građane'

Predsjedništvo HDZ-a u srijedu je navečer održalo sjednicu, online, po drugi put ovog tjedna. Članovima je na njoj predstavljen paket mjera za građane koji bi Vlada trebala razmatrati u četvrtak.

Kako doznajemo, članovi Predsjedništva bili su iznenađeni načinom na koji je sjednica sazvana, no na kraju nije bilo izvanrednih političkih odluka.

Na sjednici je predstavljen paket mjera koji bi se trebao naći na dnevnom redu iduće sjednice Vlade.

- Na idućoj sjednici Vlade niz dobrih vijesti za građane - rekao je za 24sata sugovornik iz HDZ-a.

Detalji mjera zasad nisu poznati, a više bi ih trebalo biti objavljeno nakon sjednice Vlade.