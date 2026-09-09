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DRUGI PUT OVAJ TJEDAN

Hitno sazvali sjednicu vrha HDZ-a, na stolu je novi paket mjera: 'Niz dobrih vijesti za građane'

Piše Tea Kvantaran Soldatić, Luka Safundžić,
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Hitno sazvali sjednicu vrha HDZ-a, na stolu je novi paket mjera: 'Niz dobrih vijesti za građane'
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Članovi Predsjedništva bili su iznenađeni načinom na koji je sjednica sazvana, no na kraju nije bilo izvanrednih političkih odluka

Predsjedništvo HDZ-a u srijedu je navečer održalo sjednicu, online, po drugi put ovog tjedna. Članovima je na njoj predstavljen paket mjera za građane koji bi Vlada trebala razmatrati u četvrtak.

Kako doznajemo, članovi Predsjedništva bili su iznenađeni načinom na koji je sjednica sazvana, no na kraju nije bilo izvanrednih političkih odluka.

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Na sjednici je predstavljen paket mjera koji bi se trebao naći na dnevnom redu iduće sjednice Vlade.

- Na idućoj sjednici Vlade niz dobrih vijesti za građane - rekao je za 24sata sugovornik iz HDZ-a.

Detalji mjera zasad nisu poznati, a više bi ih trebalo biti objavljeno nakon sjednice Vlade.

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Komentari 19
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