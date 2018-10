Hitno vam treba novac? Uz nekoliko klikova je moguće

Kako biste premostili prolazne financijske izazove koje morate odmah riješiti ili kako biste ispunili neku od svojih želja, obratite se firmi Cash-Expert S.L. s punim povjerenjem.

Cash-Expert je poslovni sustav za obavljanje djelatnosti dodjeljivanja online zajmova a spada u ustanove koje se nazivaju ne-bankarske financijske institucije (NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS).

U nekoliko brzih koraka, uz jednostavan proces prijave putem mobitela, tableta ili računala te minimalno potrebnu dokumentaciju online zajma se isplaćuje na tekući račun u roku od 15 minuta od trenutka odobrenja.

Po isplati online zajma e-mailom zaprimite Ugovor o zajmu te plan otplate čiji se povrat vrši putem opće uplatnice ili internet bankarstvom.

Cash-Expert S.L. u svojoj ponudi nudi zajmove od 500kn do 10.000kn sa rokom otplate od 15 dana do 150 dana (od 1 do 5 rata) koji su namijenjeni osobama sa redovitim mjesečnim primanjima, odnosno osobama koje su u radnom odnosu ili u mirovini. Svi uvjeti zajma dostupni su na web stranici www.cash-expert.com tako da klijent može biti siguran da nema nikakvih dodatnih i/ili prikrivenih troškova.

Unutar EU stotine nebankarskih i financijskih institucija svakodnevno pomažu milijunima građana da premoste prolaznu nelikvidnost putem interneta.

Online pozajmice koje nudi www.cash-expert.com su brz, siguran i diskretan put do rješenja manjih financijskih izazova, a posebna pogodnost je web stranica na hrvatskom jeziku te isplata zajma u kunama.



Tema: Promo sadržaj