Hrvatska je u eurozonu ušla 1. siječnja 2023. godine, a u toj prvoj godini članstva građani su kune za eure mogli zamijeniti u Fini i Hrvatskoj pošti, dok je od 1. siječnja 2024. to isključivo moguće u HNB-u
HNB prodaje oko 3.500 tona kovanica kuna i lipa
Hrvatska narodna banka (HNB) prodaje kovanice i pločice kuna i lipa ukupne mase 3.464,2 tona, rok za podnošenje ponuda je 23. lipnja, pri čemu se kovanice prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupac ima obvezu odvoza i oporabe kovanica.
Kovanice se prodaju kao metalni otpad, mjesto primopredaje kovanica je Vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu, a kovanice će se preuzimati sukcesivno u skladu s usuglašenim terminskim planom preuzimanja. Krajnji rok za preuzimanje svih količina kovanica jest šest mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica te ih odvesti s mjesta primopredaje.
Pritom, sukladno uvjetima raspisanog javnog natječaja, ponuditelj mora posjedovati važeću dozvolu za gospodarenje otpadom za oporabu metalnog otpada, postupkom koji uključuje taljenje metala, a mora i biti upisan u evidenciju prijevoznika otpada ili imati ugovor o suradnji s osobom koja je upisana u tu evidenciju. Druga je opcija da bude upisan u evidenciju trgovaca otpadom i u evidenciju prijevoznika otpada ili da ima ugovor o suradnji s osobom koja je upisana u evidenciju prijevoznika i onom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom za oporabu konkretnog otpada.
Nadalje, ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo natječaj i tijekom razdoblja od najmanje 20 godina koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje dva ugovora o otkupu kovanica od središnjih banaka, ministarstva financija, kovnica i drugih nadležnih tijela izdavatelja kovanica u državama Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.
Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene metala za kovanice apoena 25, 5, 2 i 1 kune i pločice 25 kuna, referentne cijene su one na Londonskoj burzi metala (LME), posljednje službene po završetku dnevnog trgovanja na 30. travnja 2026., iskazane u eurima po toni.
Inače, metali od kojih se sastoje kovanice su između ostalog bakar, nikal i cink.
S druge strane, otkupnu cijenu za kovanice apoena 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe i pločice 2 i 1 lipe određuje ponuditelj prema vlastitoj procjeni, iskazujući cijenu u eurima po jednoj toni mase metala sadržanih u apoenu, ukupnu cijenu u eurima po apoenu te ukupnu cijenu u eurima za ukupne količine.
Ukupna otkupna cijena za sve kovanice bez PDV-a računa se da se ukupna otkupna cijena za kovanice apoena 25, 5, 2 i 1 kuna i pločice 25 kuna zbroji s ukupnom otkupnom cijenom za kovanice apoena 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipa i pločice 2 i 1 lipa.
Naposljetku, kriterij za odabir jest najviša ponuđena ukupna otkupna cijena bez PDV-a. "Bude li više ponuda s jednakom ukupnom otkupnom cijenom bez PDV-a, bit će odabrana ponuda koja je zaprimljena prije", piše, između ostalog, u tekstu HNB-ovog javnog natječaja.
Hrvatska je u eurozonu ušla 1. siječnja 2023. godine, a u toj prvoj godini članstva građani su kune za eure mogli zamijeniti u Fini i Hrvatskoj pošti, dok je od 1. siječnja 2024. to isključivo moguće u HNB-u. Pritom, HNB novčanice kuna za eure mijenja trajno, bez roka ograničenja, dok je rok za zamjenu kovanica kune istekao sa zadnjim danom 2025. i više ih se ne može zamijeniti.
Prema podacima HNB-a, sa zadnjim danom lanjskog prosinca u optjecaju se nalazilo još 2,17 milijardi komada kovanica kune, ukupne vrijednosti 1,16 milijardi kuna. Do tog datuma, iz optjecaja je povučeno 828,31 milijun kovanica.
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