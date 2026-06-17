Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI PRITISAK

HNB snizio prognozu rasta BDP-a i povisio inflaciju: Upozorava na rizike zbog Bliskog istoka

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
HNB snizio prognozu rasta BDP-a i povisio inflaciju: Upozorava na rizike zbog Bliskog istoka
Zagreb: Dan otvorenih vrata Hrvatske narodne banke | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Hrvatska narodna banka blago je revidirala makroekonomske projekcije, uz očekivanje sporijeg rasta gospodarstva i jačih inflacijskih pritisaka zbog viših cijena energenata i globalne neizvjesnosti.

Zbog utjecaja rata na Bliskom istoku na globalno gospodarstvo, koji se najviše ogleda u povećanim cijenama energenata, Hrvatska narodna banka (HNB) u srijedu je u svojim redovitim makroekonomskim projekcijama blago snizila prognozu rasta BDP-a te malo podigla projekciju rasta inflacije za 2027. i 2028. godinu. HNB je pritom ocijenio da bi realni BDP i ove godine mogao nastaviti solidno rasti, ali sporije nego 2025. godine, po stopi od 2,4 posto. „Negativni rizici za rast proizlaze ponajprije iz viših cijena energenata, što bi moglo dodatno smanjiti realni raspoloživi dohodak kućanstava, te iz slabije inozemne potražnje, dok bi dugotrajniji sukob mogao produljiti razdoblje neizvjesnosti i potaknuti odgađanje investicija i potrošnje trajnih dobara”, navela je središnja banka u objavi na svojoj internetskoj stranici. Temelje za optimizam u HNB-u nalaze u domaćoj potražnji, rastu realnih dohodaka i intenzivnijem korištenju fondova EU-a.

'OPTEREĆENJE ZA GRAĐANE' Sabor: Hrvatska ima rast BDP-a i pad nezaposlenosti, oporba upozorava na visoku inflaciju
Sabor: Hrvatska ima rast BDP-a i pad nezaposlenosti, oporba upozorava na visoku inflaciju

No, očekivanje usporavanja rasta realnih dohodaka, postupno pooštravanje fiskalne politike i moguće slabije korištenje fondova EU-a, ukazuju središnjoj banci da bi se realni rast BDP-a mogao blago usporiti u 2027. (na 2,3 posto) i 2028. godini (na 2,2 posto).

Radi se o blagom smanjenju u odnosu na posljednje projekcije HNB-a.

Te projekcije središnje banke utemeljene su na pretpostavci da će sukob na Bliskom istoku biti relativno kratkotrajan i da će se cijene energenata početi normalizirati već od druge polovine ove godine.

KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG Kad presuši državna kesa, brzo umre i HDZ-ova biračka mašina
Kad presuši državna kesa, brzo umre i HDZ-ova biračka mašina

Povećanje projekcija inflacije

Međutim, dosadašnji rast cijena energenata razlog je očekivanju HNB-a da će se inflacija ubrzati drugu godinu zaredom i porasti s 4,4 posto iz 2025. na 4,9 posto u 2026. godini.

„Na višu bi inflaciju, osim cijena energenata, mogli utjecati snažniji neizravni i sekundarni učinci u obliku porasta inflacijskih očekivanja i zahtjeva za veće plaće kao i mogući ekstremni vremenski uvjeti, koji bi rezultirali jačim rastom cijena hrane”, ocijenila je središnja banka.

Ipak, zbog usporavanja rasta plaća i osobne potrošnje, prigušene inozemne potražnje za turističkim uslugama, restriktivnije fiskalne politike i pada cijena energenata, HNB do 2028. očekuje smanjivanje inflatornih pritisaka.

BLAGI PAD Evo gdje je najskuplja, a gdje najjeftinija košarica u Hrvatskoj
Evo gdje je najskuplja, a gdje najjeftinija košarica u Hrvatskoj

Ukupna inflacija bi se, procijenili su, mogla usporiti na 3,1 posto u 2027. i 2,7 posto u 2028., uz usporavanje temeljne inflacije na 3,4 posto odnosno 2,8 posto.

U HNB-u smatraju da će se ubrzati i inflacija mjerena nacionalnim indeksom IPC koji bolje odražava potrošačke navike hrvatskih građana.

Tako bi se inflacija mjerena IPC-om u 2026. mogla ubrzati na pet posto (s 3,7 posto u 2025.), a potom u 2027. usporiti na tri posto te u 2028. na 2,6 posto.

NIJE DOBRO! ECB podigao kamate, krediti će biti skuplji: Inflacija opet divlja!
ECB podigao kamate, krediti će biti skuplji: Inflacija opet divlja!

Te prognoze središnje banke pokazuju nešto veća odstupanja u odnosu na zadnje makroekonomske projekcije, i to povećanje od 0,6 posto za 2027. i 0,3 posto za 2028. godinu.

HNB je na kraju svojih makroekonomskih projekcija napomenuo da je, zbog neizvjesnosti u pogledu trajanja i intenziteta sukoba na Bliskom istoku, uz osnovnu projekciju izradio i alternativne hipotetske scenarije.

Nepovoljniji scenariji upućuju na osjetnije usporavanje rasta BDP-a i znatno snažnije inflatorne pritiske u slučaju snažnijih i dugotrajnijih poremećaja na tržištu energenata, pad realne kupovne moći, slabljenje inozemne potražnje i povišenu neizvjesnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona
ARHEOLOŠKO ČUDO

Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona

Istraživanja su provedena u organizaciji Muzeja i galerija Konavala pod vodstvom Helene Puhare. Stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala i Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja
Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'
RIJEČANIN BEZ POMOĆI

Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'

Ivan Milatić (55) stopostotni je invalid. Zatvoren je u stanu po cijele dane jer mu je osobni asistent na odmoru. Zamjenu ne može dobiti. Upozorava na puno širi problem sustava...
Afera lažnih lubenica iz Neretve u Osijeku: 'Berba je tek za 15 dana, ove su stigle iz Albanije!'
SKANDALOZNI LUBENICOMAT

Afera lažnih lubenica iz Neretve u Osijeku: 'Berba je tek za 15 dana, ove su stigle iz Albanije!'

Cijene lubenica na samoposlužnom aparatu u Osijeku bile su prvo 20, a onda 10 eura. Na svakoj je polici istaknuto da je riječ o lubenicama iz Metkovića, uz navedene podatke o proizvođaču...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026