PODNESENA OPTUŽNICA
HND ima presicu o Danki Derifaj koju je tužio Marko Perković Thompson, pratite uživo
Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.
Optužnica je podnesena Općinskom sudu u Splitu zbog događaja iz kolovoza 2021. godine, kada su troje optuženih, za potrebe snimanja emisije Potraga, neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Marka Perkovića, čime su, tvrdi Perkovićev odvjetnički tim, narušili nepovredivost doma njegove obitelji.
Povodom optužnice Hrvatsko novinarsko društvo organizira konferenciju za medije.
