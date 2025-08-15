Obavijesti

PODNESENA OPTUŽNICA

HND ima presicu o Danki Derifaj koju je tužio Marko Perković Thompson, pratite uživo

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Luka Safundžić/24sata

Optužnica je podnesena Općinskom sudu zbog događaja iz kolovoza 2021. godine, kada su troje optuženih, za potrebe snimanja emisije Potraga, neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Marka Perkovića

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

Optužnica je podnesena Općinskom sudu u Splitu zbog događaja iz kolovoza 2021. godine, kada su troje optuženih, za potrebe snimanja emisije Potraga, neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Marka Perkovića, čime su, tvrdi Perkovićev odvjetnički tim, narušili nepovredivost doma njegove obitelji.

Povodom optužnice Hrvatsko novinarsko društvo organizira konferenciju za medije. 

