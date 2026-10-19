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potiču na nasilje

HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!

Piše Ivan Jukić,
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HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je hitnu reakciju policije i tužiteljstva zbog prijetnji novinarima koji su na društvenim mrežama označeni kao „dežurni neprijatelji”, uz optužbe i pozive na nasilje. Iz HND-a upozoravaju na ozbiljnu kampanju zastrašivanja te pozivaju nadležne institucije da zaštite ugrožene novinare i procesuiraju odgovorne. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zahtijeva od policije i tužiteljstva da hitno reagiraju i procesuiraju odgovorne za kampanju zastrašivanja naših kolegica i kolega! Objavljivanje popisa novinarki i novinara na društvenim mrežama, gdje su označeni kao "dežurni neprijatelji", uz optužbe da su plaćenici srbijanske obavještajne službe te komentare u kojima se poziva na njihovu likvidaciju, a u nekim slučajevima i vješanje, predstavlja ozbiljan pokušaj zastrašivanja i izravan poziv na linč. Takve prijetnje ne smiju se relativizirati ni ignorirati.

HND zahtijeva da nadležne institucije bez odgode poduzmu sve potrebne mjere radi zaštite ugroženih novinarki i novinara te utvrđivanja odgovornosti osoba koje prijete i potiču na nasilje.

Hajka na novinare uslijedila je nakon objave navijačke skupine Torcide, a nastavljena je huškačkim objavama na društvenim mrežama, među ostalim i na stranicama onih kojih koji svakodnevno huškaju na neistomišljenike. Objavljivanjem popisa novinarki i novinara te njihova javnog označavanja kao neprijatelja i širenjem neutemeljenih optužbi stvara se atmosfera u kojoj se prijetnje i pozivi na nasilje nastoje prikazati kao prihvatljiva reakcija na novinarski rad.

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Za HND takva kampanja nije iznenađenje. Pritisci i napadi na novinarsku profesiju traju godinama, a politički vrh ne snosi samo odgovornost za to što na njih u najmanju ruku ne reagira primjereno i pravodobno, nego svojim javnim istupima često i pridonosi stvaranju klime neprijateljstva prema novinarima. Predsjednik Vlade Andrej Plenković i sam opetovano proziva novinarke i novinare te ih prikazuje kao neprijatelje ili aktere koji navodno šire histeriju u društvu. Posljednji takav napad dogodio se nedavno u Hrvatskom saboru, gdje se premijer obrušio na novinare. Kada najviši politički dužnosnici javno diskreditiraju novinare, takva retorika pridonosi ozračju u kojem se napadi na njih normaliziraju, a oni koji prijete i pozivaju na nasilje dobivaju dodatni prostor za djelovanje. Napadi koji dolaze iz navijačkih krugova nakon utakmice Hajduka i Ajaxa i svega onoga što se događalo prije utakmice i tijekom nje nisu izdvojen incident, nego dio šireg i dugotrajnog obrasca javnog označavanja novinara kao neprijatelja.

Novinare koje se naziva "crvima" nećete pronaći skrivene u masi ni s "fantomkama" na glavi. Oni svoje tekstove, priloge i istraživanja potpisuju vlastitim imenom i prezimenom te javno stoje iza svojeg rada. Njihov je posao informirati javnost i propitivati one koji imaju moć, a pokušaji njihova zastrašivanja i javnog izlaganja prijetnjama predstavljaju izravan napad na slobodu medija i pravo građana na informiranje.

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Država je dužna štititi svoje građanke i građane, uključujući novinarke i novinare koji zbog svojeg rada postaju mete prijetnji i nasilja. Ta obaveza ne smije ovisiti o političkim interesima ni o tome slažu li se nositelji vlasti s onim što novinari objavljuju.

Ako se nešto dogodi našim kolegicama i kolegama, odgovornima ćemo smatrati i državne institucije koje su bile dužne zaštititi ih, a to nisu učinile. 

Zaštita novinara nije stvar političke volje, nego obaveza države i temeljni preduvjet slobodnog društva.

Za Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva,

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Chiara Bilić, potpredsjednica HND-a

Drago Hedl, potpredsjednik HND-a 

Vaš HND
 

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