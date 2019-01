'HNS je prvi biračima rekao: Ljudi, vi ste naivne budale'

U emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je predsjednik Reformista Radimir Čačić. Neizbježna tema bio je izlazak Reformista iz saborskog kluba zastupnika Milana Bandića, jer su dosad zastupnici samo prelazili u njegov klub.

O tome kako je do suradnje između Reformista i stranke Milana Bandića došlo, Čačić je objasnio da je u tom trenutku 2016. tražio partnere s kojima može izaći na izbore.

'Optužnice su posebna tema'

- Naša je procjena bila da imamo riskantnu poziciju u rastu Živog zida i MOST-a, gospodinu Bandić je isto tako sposoban izračunati, što je što, njemu to možda nije tako uska profesija kao meni, koji sam ipak inženjer. Bilo mu je jasno da on u 6. jedinici ne može proći ako nema nekoga da doda još tri-četiri tisuće glasova, dogovorili smo se da izađemo zajedno. Stvari su se pokazale kako smo izračunali. Malu nam je štetu nanijela ta koalicija u Varaždinskoj županiji i Međimurju jer tamo Bandić nema podršku - kazao je.

Na pitanje nisu li ga smetale optužnice koje su Bandiću puhale za vrat, Čačić je odgovorio da je to posebna tema.

'Bilo je logično da formiramo klub'

- Ne, ne možemo kroz to gledati. Optužnica će biti, to uopće nije sporna tema. Onog trenutka kada netko bude osuđen, onda su stvarno jasne. A mi na našoj političkoj sceni imate i osuđenog čovjeka, gospodina Andru Vlahušića, za kojeg presuda veli...to je bila podloga za jedan zakon koji ga je izbacio iz utrke za gradonačelnika - rekao je Čačić.

U tom smislu, na izborima je bilo jasno da je politika mjerljiva disciplina. Da je projektna dokumentacija podloga za izbor. Smatramo da u 3. jedinici imamo rezultate, a Bandić je nama pomogao kao i mi njemu da prođemo u 6. jedinici. Bilo je logično da u Saboru formiramo klub, no nažalost za klub nismo imali trećega...

- Klub je formiran na području centra, taj klub je odmah dobio četiri člana, to su bili manjinci... To je gospodin Bandić dogovorio. Postojanje kluba ima logističke prednosti, to uopće nije sporno, ali to šalje i određenu političku poruku. Mi s manjincima nismo imali nikakav problem jer oni nisu izabrani glasovima koje nisu definirali ni kao SDP ni kao HDZ, mogli su odlučiti kako su htjeli.Tog trenutka kada je prema klubu krenula lavina, cijeli niz ljudi koji su direktno ukrali političku volju birača, bili to ljudi iz SDP-a i HSS-a, u tom trenutku je to postalo neprihvatljivo - tvrdi Čačić.

Situaciju je usporedio sa situacijom kada je HNS ušao u koaliciju s HDZ-om.

- Nakon svih pisanih sporazuma, nakon svih javnih izjava da neće nikad surađivati s HDZ-om, nego će držati poziciju lijevog centra, kada je rekao svojim biračima, pogledao ih je u oči i rekao: Ljudi, vi ste naivne budale. Budimo realni. Naš interes naših stolica je važniji od svega što vi mislite o politici - istaknuo je.

- Kad su oni to napravili kao stranka, pa tog trenutka naravno da se ne treba čuditi da je cijeli niz pojedinaca koji su kao i oni shvatili da za njih političke budućnosti nema, tog trenutka su odlučili svoje interese, koji mogu biti vrlo različiti, budimo iskreni - na najnižoj razini, to može biti ostanak u saborskoj stolici još dvije godine,a inače nikad više Sabora ne bi vidjeli, zatim na maloj sofisticiranijoj, ali zato i opasnijoj poziciji, kao kod HNS-a. 'Mi smo zadržali neke ministarske pozicije pa time opravdavamo krađu biračke volje jer ćemo nešto napraviti, ma možete si misliti što će napraviti' - to je bila podloga za tu krađu. Da li se na to nadograđuje cijeli spektar drugih benefita - radna mjesta, ugovori, novac - ja osobno mislim da je tako. Pitanje je što će od toga utvrditi tijela koja se time bave, a ja osobno mislim - ništa - konstatirao je.

Na pitanje hoće li se Andrej Plenković riješiti Milijana Brkića, Čačić je odgovorio kako misli da da.

Upitan isto za Josipa Đakića, Čačić je izjavio: On nije igrač od bitnog značenja, bez obzira što je na čelu najjače braniteljske udruge. Braniteljske udruge su vođene instrumentima koji su, otkad su Feničani izmislili novac, lako prepoznatljivi.

- Nemamo mi tu problem s braniteljskim udrugama. One rade onako kako HDZ kaže i kad je opozicija i kad nije opozicija. I kad imamo šatore i kad nemamo šatore. Đakić je tu vjerojatno najprihvatljiviji od ljudi koji se tamo kreću i uvijek je bio na liniji predsjednika HDZ-a, bez obzira na to tko je to bio - istaknuo je Čačić.

- Ovoga trenutka nitko nije ozbiljna opasnost za Plenkovića. Sam nije umočen u korupciju, što je jako važno. Dovoljno je dobro pozicioniran. Stavio je jednog od svoja dva najbliža čovjeka na poziciju ministra unutarnjih poslova. Stavio je Božinovića na ključno mjesto koje prati mafijašku spregu prave mafije i političkog podzemlja, posebno na dodirnoj točci tajnih službi. To je strašno, kazao je Čačić.

'Prijetili su mi metkom u čelo'

Potom je rekao da mu je 'jednom došao jedan njihov predstavnik i kazao da mi poručuje da ću dobiti metak u čelo, ako ne promijenim retoriku'.



- Taj način se nije bitno promijenio. To je jedan od najvećih krimena predsjednice RH. To nitko dovoljno jasno ne govori, da je Lozančića koji je došao kao čovjek koji nikakve veze nema s ovom kaljužom, nije ni SDP-ov ni HDZ-ov, tako strastveno je željela maknuti. To je loše - rekao je.



Na pitanje urednika i voditelja Aleksandra Stankovića kako je završila prijetnja 'metak u čelo', rekao je da je poslao pismo premijeru, predsjedniku Sabora i Vrhovnog suda. Ni premijer ni predsjednik Sabora nisu trepnuli, ali mi je predsjednik Suda (Olujić) poslao pismo.

- Kasnije se o tome otvorila istraga - dodaje.



Čačić smatra da Plenković nakon europskih izbora može napraviti više manje što god hoće u HDZ-u. Govorio je u ulozi i poziciji Mosta rekao je da je to jedna tvrda demokršćanska stranka s klerikalnim temeljima, a za Živi zid da su opasni ignoranti.



Čačić je govorio i o Daliji Orešković. Smatra da je ona jedna suvisla, ozbiljna žena koja ima visoku razinu kvalitetnih civilizacijskih poruka koje nisu lijeve.

Nemam problema s Bujancem

Stanković ga je pitao kako to da kao antifašist nema problema s gostovanjem u emisiji čovjeka koji revitalizira zločin u Jasenovcu, Čačić kaže da 'nema nikakav problem s njim, on je tamo iz toplica'.



- Ja nemam nikakav problem s njim i njemu je jasno i meni je jasno i svim gledateljima koji gledaju emisiju koja je vrlo gledana, je potpuno jasno da smo mi na potpuno suprotnim pozicijama i ja to velim. A to mi daje govornicu gdje to mogu jasno reći. Pri čemu, ja ni na koji način ne sporim svakome pravo da misli što god hoće do granice kada to prelazi, po mom sudu, u nešto što bi trebalo biti apsolutno kažnjivo. Veliki dio toga što zastupa Bujanec bi trebalo biti kazneno gonjeno - kazao je.



Ne vidi paradoks sudjelovanja u takvoj emisiji i smatra da uopće ne skače sam sebi u usta.



- Ta publika koja gleda Bujanca, sigurno ne gleda mene u medijima koji su centrističko ili lijevo orijentirani. To je njegova publika i ako vi smatrate da nije vrijedno tim ljudima govoriti, ja mislim da je to potpuno krivo. Tim ljudima treba govoriti, kazao je Čačić.

'Ne mislim dati potporu Kolindi'

Na pitanje hoće li dati potporu Kolindi Grabar-Kitarović ako se opet kandidira na predsjedničkim izborima, kazao je 'Niti slučajno, pa ni onda'.



- Mi trebamo predsjednika Republike. Trebamo čovjeka koji kada ide u izbore, ne govori stvari koje ne zna i tada se sam po sebi, po definiciji, diskvalificirao. A ako zna, a daje izjave kakve je davala naša predsjednica RH o tome da ćemo postati najrazvijenija zemlja Europe, to nije nešto što ja smatram da bi trebala biti razina jednog predsjednika republike. Žena je pristojno obrazovana, u smislu jezika i takvih kategorija, ali ne trebamo mi prevoditelja, trebamo predsjednika Republike - kazao je Čačić.



Osvrnuo se na bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića. Izjavio je kako on zna više o politici nego što su ljudi mislili da zna i on je puno slojevitiji nego što to na prvi pogled izgleda. Kazao je da na ljevici ne vidi nikoga tko u startu ima više šansi da uđe u drugi krug predsjedničkih izbora s aktualnom predsjednicom od Zorana Milanović.



- On će ući, tko god da ga kandidira, i da se sam kandidira, smatra.

'Živi zid bi bilo čisto samoubojstvo'

Za dolazak Živog zida na vlast, kaže da bi to bilo čisto samoubojstvo ove zemlje, ali do toga neće doći jer, kaže Čačić, do toga objektivno ne može doći.



Na pitanje vjeruje li u veliku koaliciju, kaže da će se desiti kao krajnji izlaz, ako ne bude drugog izlaza. Čačić smatra da što se tiče Milanovića, u kojoj god formi da se kandidira, ući će u drugi krug. U drugom krugu dolazimo do polarizacije i što god rekao, on je ipak lijevi, to je bazično i tada po Čačićevom sudu, to otvara ozbiljne šanse Grabar Kitarović da pobijedi.



Smatra da drugi mandat Grabar Kitarović ne bi bio dobar za ovu zemlju. Osvrnuo se na priču da ju je premijer Plenković stavio pod kontrolu - smatra da to sada je učinio, ali da ako dobije drugi mandat, tada Grabar Kitarović može učiniti sve što hoće da bi odradila dio koji nije uspjela u ovom mandatu sa HDZ-ovom desnicom.