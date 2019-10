Hoće li dobiti podršku Europe? Šuicu čeka trosatno 'rešetanje'

Pred Dubravkom Šuicom danas je važan dan u njezinoj karijeri. Pod velikim je pritiskom javnosti, a u srijedu nije htjela odgovarati na naša pitanja.

Kandidatkinja Hrvatske za potpredsjednicu Europske komisije Dubravka Šuica u 18.30 sati izlazi pred Odbor za ustavna pitanja Europskog parlamenta na trosatno saslušanje. Nakon saslušanja Odbor bi trebao donijeti odluku o tome hoće li podržati Šuicu za funkciju.

-> Prijenos saslušanja pratite ovdje

Cijelu situaciju je komentirao i novi europarlamentarac Predrag Matić (SDP).

- Ja silno želim da naši ljudi uspiju, ali naglašavam da se radi o mjestu koje pripada Republici Hrvatskoj. U slučaju da ne prođe Šuica na njezino će mjesto zasjesti netko iz Hrvatske i to mora biti jasno. Premijer Plenković pokušava prikazati da ako ona ne prođe da je to smak svijeta za Hrvatsku. Opet naglašavam, to mjesto je garantirano za Hrvatsku - rekao nam je Matić.

U razgovoru za N1 televiziju hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Karlo Ressler kazao je da je ovo najkompliciraniji razgovor za posao.

- Danas bi u fokusu trebalo biti to što Dubravka Šuica može ponuditi tim resorima demografije i demokracije hrvatskim građanima i građanima Europske unije. Nama je bitno da u području demografije, koje je prvi put institucionalno prepoznato, imamo nekoga tko može predstaviti i hrvatsku i perspektivu drugih. Bitno je da Šuica pokaže da dobro razumije problematiku, ja sam uvjeren da će to danas tako biti - odlučno je kazao.

Nadležni odbor za Šuičino saslušanje je onaj za ustavna pitanja, na čijem je čelu bivši predsjednik Europskog parlamenta, Hrvatima poznat Antonio Tajani nakon što je u govoru u Basovizzi, Italiji pripojio Istru i Dalmaciju. Tajani je inače vrlo blizak premijeru Plenkoviću. Članovima njegova odbora pridružit će se i oni iz odbora za rad i socijalna pitanja.

Još se ne zna hoće li se među pitanjima naći i ona koja će se dotaknuti porijekla njene imovine. Poznato je da je GONG eurozastupnicima poslao dopis sa šest pitanja koja se tiču njene imovine i njenog ranijeg glasanja kao članice Europskog parlamenta.