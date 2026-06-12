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KOMENTIRA: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Hoće li građani Srbije još birati 'neokrunjenog monarha' Vučića

Piše Snježana Krnetić,
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Hoće li građani Srbije još birati 'neokrunjenog monarha' Vučića
Beograd: Obraćanje Aleksandra Vučića povodom izvještaja FSB o upotrebi akustičnog uređaja na prosvjedu 15. ožujka | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Odluka hoće li Srbija postati moderna europska država ili ostati zarobljeno društvo ovisi isključivo o građanskoj hrabrosti. Izbor je na njima

Često se iz usta Aleksandra Vučića može čuti kako mu je jedina briga i zadaća dobrobit srbijanskog naroda. Njegovi postupci, međutim, jasno pokazuju da je to laž. Jedina stvarna briga mu je opstanak na vlasti, i to pod svaku cijenu i ne birajući sredstva. Vučićev najnoviji politički manevar, davanje ostavke na funkciju predsjednika kako bi zasjeo u premijersku fotelju, do kraja ogoljuje njegov lik i djelo. Riječ je o autokratu koji godinama funkciju predsjednika koristi kao polugu apsolutne vlasti. Ovaj manevar ne dolazi slučajno, stiže u trenutku kad se postupno okuplja opozicijski blok i moguće je stvaranje jedinstvene liste protiv Aleksandra Vučića. Predstava je režirana odmah nakon što je Europski parlament usvojio oštro izvješće o Srbiji kojim se predlaže privremena obustava pretpristupnih fondova EU jer Beograd u praksi provodi politiku nespojivu s europskim vrijednostima.

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