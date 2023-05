Hoće li kiša napokon prestati? I dalje se nastavlja, ali u manjim količinama uz prolazni pljusak

Pred nama je nastavak promjenljivog, ali i svakim danom zamjetno toplijeg vremena. Osobito u gorskom području povremeno i dalje valja računati na kratkotrajnu kišu ili pljusak, no u znatno manjoj količini nego prethodnih dana, piše Dnevnik.hr.

Nakon promjenjivog razdoblja napokon stiže sunce, ali uz prolazne pljuskove i grmljavinu.

U unutrašnjosti pretežno oblačno, još mjestimice uz malo kiše, ponajprije na istoku, a duž obale djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na jugu zemlje.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu između 11 i 16, a najviša dnevna od 12 do 16 na kopnu te od 19 do 23 °C duž obale.

Promjenljivo i nestalno vrijeme nastavit će se i u slijedećem tjednu. No, očekuje su manje oborina i toplije.

