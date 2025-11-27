Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Hoće li liječenje u budućnosti ovisiti o humanitarkama?

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
Hoće li liječenje u budućnosti ovisiti o humanitarkama?

Najteže će biti malim bolnicama, onima koje imaju male ugovorne limite, nemaju specijalizirane odjele, nemaju fleksibilnost u proračunu i već sad ne mogu financirati dio terapija pa se raznim akcijama prikuplja novac za razne pacijente.

Hrvatske bolnice prošloga su mjeseca dugovale više od 800 milijuna eura veledrogerijama. To je iznos koji jasno pokazuje pravo stanje zdravstvenog sustava i u kakvom su stanju bolnički budžeti jer se čak ni osnovne potrebe ne mogu financirati bez konstantnog zaduživanja, reprograma i odgađanja plaćanja te potom uletavanja Ministarstva s privremenim podmirivanjem dijela dugovanja. To je sustav koji funkcionira na dug, na čekanje i na dobru volju dobavljača lijekova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025