Najteže će biti malim bolnicama, onima koje imaju male ugovorne limite, nemaju specijalizirane odjele, nemaju fleksibilnost u proračunu i već sad ne mogu financirati dio terapija pa se raznim akcijama prikuplja novac za razne pacijente.
MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK
Hoće li liječenje u budućnosti ovisiti o humanitarkama?
Hrvatske bolnice prošloga su mjeseca dugovale više od 800 milijuna eura veledrogerijama. To je iznos koji jasno pokazuje pravo stanje zdravstvenog sustava i u kakvom su stanju bolnički budžeti jer se čak ni osnovne potrebe ne mogu financirati bez konstantnog zaduživanja, reprograma i odgađanja plaćanja te potom uletavanja Ministarstva s privremenim podmirivanjem dijela dugovanja. To je sustav koji funkcionira na dug, na čekanje i na dobru volju dobavljača lijekova.
