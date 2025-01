Hoće li nam se vratiti zima? Pogledajte karte i što nas sve očekuje sljedećeg tjedna

Kako javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, vjetrovito i iznadprosječno toplo. Uz više oblaka mjestimice kiša uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorju i na sjeveru zemlje s olujnim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 13 °C. Najviša dnevna između 12 i 17 °C.

Vraća li nam se zima?

Do srijede nas očekuje vrlo vjetrovito i promjenjivo vrijeme uz dva izraženija kišna vala, a povremeno su mogući i olujni udari juga, naročito u utorak na Kvarneru. Bit će i iznadprosječno toplo uz temperature zraka primjerenije drugoj polovici ožujka, piše Istramet.hr.

Kako navode, smirivanje vremena slijedi sredinom tjedna, ali temperature zraka neće se značajnije sniziti, osim jutarnjih vrijednosti. Jugo i jugozapadnjak zamijenit će bura i sjeverozapadnjak, međutim neće biti riječ o onoj pravoj, zimskoj buri.

Foto: Istramet

Od klimatoloških zanimljivosti, siječanj će usprkos tome vrlo vjerojatno završiti kao značajno topliji mjesec od prosjeka, i to u odnosu na najnoviji klimatološki niz (1991.-2020.), piše Istramet.hr.

Hoće li se nešto promijeniti početkom veljače? U najboljem slučaju slijedi nam povratak u temperaturnu 'normalu', koja bi prema svemu sudeći mogla potrajati 10-ak dana, ali bez većih meteoroloških događaja.

Iako neki modeli, kao što je ECMWF, sugeriraju kako bi do nas mogla prodrijeti i veća količina hladnog zraka, gledajući ensemble ta je mogućnost mala.

Foto: Istramet