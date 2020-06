- Zajedni\u010dkim naporima nastavljamo balansirati izme\u0111u mjera za za\u0161titu zdravlja i gospodarskih aktivnosti, osobito u turizmu - napisao je sino\u0107 Plenkovi\u0107.\u00a0

- Slovenija o\u010dekuje da \u0107e Hrvatska poduzeti odre\u0111ene mjere da suzbije \u0161irenje, da \u0107e se odre\u0107i no\u0107nih provoda, \u0161to se posvuda pokazalo kao glavno \u017eari\u0161te - rekao je Kacin.\u00a0

Ni\u0161ta od Zr\u0107a

Vijest u skladu s tim, koja bi trebala umiriti Sloveniju, je i ona iz Sto\u017eera civilne za\u0161tite Grada Novalje koji je sino\u0107 na videosjednici odlu\u010dio da na Zr\u0107u ove godine ne\u0107e biti organizacije festivala.\u00a0

- Na podru\u010dju pla\u017ee Zr\u0107e u dogovoru s vlasnicima klubova i festivala za sada nije organiziran niti jedan festival elektronske glazbe niti Grad Novalja \u017eeli izdati bilo kakvu suglasnost za odr\u017eavanje glazbenih doga\u0111anja na pla\u017ei Zr\u0107e. S obzirom na posljednja doga\u0111anja u Republici Hrvatskoj, a vezano za pojavu koronavirusa u nekim no\u0107nim klubovima danas je Sto\u017eer odlu\u010dio da se ove ljetne turisti\u010dke sezone ne\u0107e izdavati suglasnosti klubovima i kocesionarima na pla\u017ei Zr\u0107e za odr\u017eavanje festivala, after partya i sli\u010dnih zabava. Isto se odnosi i na party brodove - navode u priop\u0107enju.

Dodaju da je nakon dono\u0161enja zaklju\u010dka u kontaktu s\u00a0na\u010delnikom op\u0107ine Kolan\u00a0Marinom Pernjakom, dogovoren\u00a0identi\u010dan zaklju\u010dak koji \u0107e tijekom dana biti donesen na sjednici Sto\u017eera civilne za\u0161tite Op\u0107ine Kolan, a to se odnosi na klub Noa i druge manje klubove.

\u0160to zna\u010de zelene - \u017eute i crvene zemlje?

Ina\u010de, kako navodi 24ur, zeleno-\u017euto-crvena ljestvica dr\u017eave sortira po broju zara\u017eenih na 100.000 stanovnika u posljednja dva tjedna. Zelene su one dr\u017eave sa manje od 10, a na crvenom one zemlje koje imaju 40 zara\u017eenih. Za ulazak iz dr\u017eava s crvenog popisa u Sloveniju potrebna je 14-dnevna karantena, \u0161to ne vrijedi za Slovence koji se vra\u0107aju iz \u017eutih zemalja, a to su sve izme\u0111u.

Ne radi se o tome da vlada stra\u0161i slovenske turiste ili\u00a0 savjetuje da se u te dr\u017eave ne odlazi, ali se moraju pona\u0161ati odgovorno i vrlo oprezno i ne riskirati da dobiju zarazu, pojasnio je jo\u0161 ju\u010der Kacin. Osim toga,\u00a0 pri povratku iz tih zemalja nije\u00a0 potrebna obvezuju\u0107a 14-dnevna karantena, ali oni koji na takve destinacije odlaze moraju biti odgovorni\u00a0 i\u00a0 pona\u0161ati vrlo oprezno, pojasnio je. Tako bi se trebali\u00a0javiti lije\u010dnicima \u010dim primijete neke od simptoma po povratku ili posebno paziti na distanciranje ako su u Hrvatskoj.\u00a0