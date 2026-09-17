Kompanije već rade na razvoju AI modela koji će se sami razvijati. Kako postaviti granicu prije nego što nam umjetna inteligencija ugrozi svakodnevicu?
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Hoće li nas sve uništiti? Iz IT kompanija odgovaraju: Sami ćemo staviti AI pod kontrolu
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Hoće li nas umjetna inteligencija zaista "pregaziti", pa čak i uništiti za desetljeće ili dva, kako su dramatično najavili neki od čelnika velikih tehnoloških kompanija? Uzbunu je podignuo Jacob Coxon (27), inženjer koji je otišao iz Anthropica, a koji je objavio da bi nas "umjetna inteligencija mogla sve ubiti do kraja desetljeća".
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