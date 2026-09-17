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Hoće li nas sve uništiti? Iz IT kompanija odgovaraju: Sami ćemo staviti AI pod kontrolu

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 3 min
Hoće li nas sve uništiti? Iz IT kompanija odgovaraju: Sami ćemo staviti AI pod kontrolu
Foto: reuters
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Kompanije već rade na razvoju AI modela koji će se sami razvijati. Kako postaviti granicu prije nego što nam umjetna inteligencija ugrozi svakodnevicu?

Hoće li nas umjetna inteligencija zaista "pregaziti", pa čak i uništiti za desetljeće ili dva, kako su dramatično najavili neki od čelnika velikih tehnoloških kompanija? Uzbunu je podignuo Jacob Coxon (27), inženjer koji je otišao iz Anthropica, a koji je objavio da bi nas "umjetna inteligencija mogla sve ubiti do kraja desetljeća".

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Komentari 5
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