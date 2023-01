Hoće li poskupjeti odvoz otpada u gradu? 'Pregovori tek trebaju početi, kad završe znat ćemo'

Glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave Dinka Živalj za medije je u nedjelju komentirala ragovore izmeču Uprave Zagrebačkog holdinga sa sindikatima Čistoće.

Kazala je da očekuje da će proces mirenja završiti do kraja mjeseca te dodala da će sljedeći tjedan početi pregovori između Uprave, radnika i sindikata.

- Pregovori tek trebaju početi. Kad oni završe, onda ćemo znati ishode. Čistoća se financira isključivo iz vlastitih prihoda i Uprava cijelo vrijeme vodi računa o balansu između plaće koju radnici Čistoće trebaju dobiti za svoj pošteni rad i iznosa koji građani mogu platiti za komunalne usluge - rekla je glasnogovornica.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je rekao da je prihvaćena većina zahtjeva sindikata te su se radnici Čistoće vratili na posao, no ostalo je još nekoliko zahtjeva o kojima će se pregovarati, javlja Dnevnik.

Živalj je objasnila kako proces mirenja nisu "tajni pregovori", kako se moglo čuti, što prema njezinim riječima unosi "nemir među radnike i javnost", te dodala.

- Mirenje Uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga dio je zakonom definirane procedure slijedom izostanka dogovora o dodatku Kolektivnom ugovoru koji su vođeni krajem prošle godine između sindikata i Uprave Holdinga - kazala je.

- Sindikati su tražili linearno povećanje plaća (jednako za sve zaposlenike), a Uprava Holdinga inzistirala je na tome da zaposlenici s najmanjim primanjima dobiju najveću povišicu. Slijedom toga je Uprava prošli mjesec donijela jednostranu odluku o povećanju plaća i naknada za prosječno 7,5 posto, od 13 posto za one s najnižim primanjima do pet posto za one s najvišim - rekla je Živalj.

- Nakon toga su sindikati pokrenuli proces mirenja, koji je započeo ranije ovaj mjesec i koji sada teče sukladno zakonskoj proceduri. Mirenje je zakonom definirano kao povjerljiv proces, a vodi ga ovlašteni miritelj. Sve se odvija po jasno definiranim pravilima. Svi su predani dogovoru - dodala je.

