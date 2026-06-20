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KOMENTAR: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Hoće li pulska tvrtka postati Fimi media hrvatskog sporta?

Piše Ivan Pandžić,
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Hoće li pulska tvrtka postati Fimi media hrvatskog sporta?
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Međutim, dok izvidi traju, glavni tajnik još je na svojoj poziciji, sa svim ovlastima i potpisima koji mu omogućuju isplate javnog novca. I to je ono što je u ovoj priči nevjerojatno

Imaš plaću višu od 4000 eura, utjecaj, plaćena putovanja po svjetskim destinacijama, voziš službeni Lexus... I zašto bi onda višestruko kršio zakon da dodijeliš javni novac samo jednoj tvrtki? Na to pitanje o glavnom tajniku Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniši Krajaču, odgovor će morati dati Uskok. Istražitelji, za razliku od novinara, imaju uvid u financijske tijekove i bankovne račune, a upravo provode izvide. Međutim, sasvim je sigurno da je zakon u slučaju poslovanja pulske tvrtke A.T.I. i HOO-a prekršen barem pet puta. Do 2022. godine nisu poslovali s HOO-om, a onda Krajač potpisuje sponzorski ugovor čiji sadržaj HOO taji. Zatim su u tri godine dobili ugovore vrijedne 1,5 milijuna eura s PDV-om.

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