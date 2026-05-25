Mate Rimac navodno odustao od europskog financiranja robotaksija • Vlada: Nismo dobili zahtjev • Stručnjaci: ‘Ta tehnologija ne postoji, pitanje je kakve će posljedice biti’
Hoće li Rimac vratiti novac EU? Vlada tvrdi da zahtjeva nema! Stručnjak: 'To su sve lijepe želje'
Kako će se rasplesti situacija s robotaksijima Mate Rimca teško je reći jer relevantnih informacija nema. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, tvrtka Verne, koja razvija sustav autonomnih robotaksija i odnedavno u Zagrebu pruža komercijalnu uslugu ograničenog dosega, odustat će od financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kompanija će, prema medijskim navodima, državi vratiti novac povučen iz europskih sredstava te ubuduće više neće koristiti sredstva iz NPOO-a. Ugovor o tom financiranju potpisan je u lipnju 2023. godine, a bila je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture" tad kompaniji Project 3 Mobility. Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. Iz Vlade su, pak, poručili kako projekt razvoja vozila nove mobilnosti i dalje traje te da država nije zaprimila službeni zahtjev za raskid ugovora.
