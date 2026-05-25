Obavijesti

News

Komentari 6
DI SU ROBOTAKSIJI? PLUS+

Hoće li Rimac vratiti novac EU? Vlada tvrdi da zahtjeva nema! Stručnjak: 'To su sve lijepe želje'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 4 min
Hoće li Rimac vratiti novac EU? Vlada tvrdi da zahtjeva nema! Stručnjak: 'To su sve lijepe želje'

Mate Rimac navodno odustao od europskog financiranja robotaksija • Vlada: Nismo dobili zahtjev • Stručnjaci: ‘Ta tehnologija ne postoji, pitanje je kakve će posljedice biti’

Kako će se rasplesti situacija s robotaksijima Mate Rimca teško je reći jer relevantnih informacija nema. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, tvrtka Verne, koja razvija sustav autonomnih robotaksija i odnedavno u Zagrebu pruža komercijalnu uslugu ograničenog dosega, odustat će od financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kompanija će, prema medijskim navodima, državi vratiti novac povučen iz europskih sredstava te ubuduće više neće koristiti sredstva iz NPOO-a. Ugovor o tom financiranju potpisan je u lipnju 2023. godine, a bila je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture" tad kompaniji Project 3 Mobility. Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. Iz Vlade su, pak, poručili kako projekt razvoja vozila nove mobilnosti i dalje traje te da država nije zaprimila službeni zahtjev za raskid ugovora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)
NOVI OBRAT NA SUĐENJU

SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Suđenje Marku smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak bliži se kraju, ali tužiteljstvo i odvjetnik obitelji traže nove svjedoke.
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'
Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'
STRAH U AUTOBUSU

Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'

Vozač ZET-ove linije 146 izbjegavao je nalet na automobil koji mu je izletio te je morao kočiti kako bi izbjegao sudar, rekli su kratko iz ZET-a i dodali kako su reagirali i Hitna pomoć i policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026