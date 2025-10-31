Navijačima se često u javnosti tepa, veličaju njihove murali, prate njihove koreografije i proglašavaju ih najvatrenijim pratiteljima kluba. Iako, nažalost, oni često sramote taj klub, skupo ga koštaju
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Hoće li se ikad stati na kraj navijačkim neredima? Stanje na tribinama je odraz u društvu...
Navijački neredi obilježili su utakmicu Cibalije i Hajduka u Vinkovcima. Obračun dviju navijačkih skupina počeo je paljenjem transparenata, a kulminirao je ispaljivanjem većeg broja raketa među gledatelje. To se više ne može nazvati navijačkim incidentom, s obzirom na to da se pretvorilo u pravilo koje karakterizira hrvatski nogomet, ali se i prelijeva na hrvatsko društvo, na ulice, trgove, gradove, pa i na druge države, kao što je to bilo s Bad Blue Boysima u Ateni ili lani s riječkom Armadom u Sloveniji. Hoće li se tome ikad stati na kraj?
