Odbor za Ustav nedavno je prekinuo sjednicu kako bi HDZ i oporba nastavili pregovore o izboru troje ustavnih sudaca prije glasovanja 21. travnja. Oporba traži da se taj proces ne povezuje s izborom predsjednika Vrhovnog suda, dok HDZ želi da tada bude izabrana i čelna osoba Vrhovnog suda.
Hoće li se napokon Plenković i Milanović dogovoriti o novom predsjedniku Vrhovnog suda?
Prošlo je više od godinu dana kako je Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, preminuo, a još uvijek nije izabran novi predsjednik najvišeg suda u zemlji jer se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne mogu dogovoriti oko njegova nasljednika. Vladajući taj izbor žele vezati uz izbor tri ustavna suca po modelu da oni predlažu dva, a oporba jednog. Oporba ne pristaje prepustiti HDZ-u dva od tri ustavna suca, što je pak uvjet vladajućih za izbor šefa Vrhovnog suda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
