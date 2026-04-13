Hoće li se napokon Plenković i Milanović dogovoriti o novom predsjedniku Vrhovnog suda?

Prošlo je više od godinu dana kako je Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, preminuo, a još uvijek nije izabran novi predsjednik najvišeg suda u zemlji jer se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne mogu dogovoriti oko njegova nasljednika. Vladajući taj izbor žele vezati uz izbor tri ustavna suca po modelu da oni predlažu dva, a oporba jednog. Oporba ne pristaje prepustiti HDZ-u dva od tri ustavna suca, što je pak uvjet vladajućih za izbor šefa Vrhovnog suda.