Hoće li sud srušiti Peruškov plan i Agrokor poslati u stečaj?

Izglasati nagodbu bez vjerovničkog vijeća u kojem su predstavnici onih kojima je Agrokor dužan je jednako otvaranju ceste bez semafora i prometnih znakova. To je nedopustivo.

Kaže to sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mislav Kolakušić o planu izvanredne uprave Agrokora na čelu s Fabrisom Peruškom da zbog vremenske stiske uopće ne formira vjerovničko vijeće. Nagodbu bi tako trebalo izglasati privremeno vijeće koje je izabrao još Ante Ramljak, a potvrdio sud.

Toliko spominjana nagodba o kojoj ovisi i sudbina Agrokora, tisuće radnih mjesta, ali i politička budućnost Vlade, tako je ušla na pravno sklizak teren i na klimavim je nogama. Pad nagodbe bi vjerojatno značio i pad Vlade već poljuljane aferom mailovi, a za Agrokor stečaj. Franck koji bi trebao u vjerovničkom vijeću predstavljati razlučne vjerovnike (one osigurane nekretninama) otvoreno je i jučer poručio da Peruško krši lex Agrokor i da zbog toga mora otići. Od suda su zato zatražili “žurne mjere kojima će spriječiti daljnje skandalozno i nezakonito odlučivanje izvanredne uprave”.

Podsjećaju da je sam Peruško prije tri tjedna rekao da će formirati vjerovničko vijeće nakon što je sud srušio ono koje je predložio Ramljak zbog nepravednosti i nejednakosti.

- Peruško ignoriranjem odredbi zakona i opstruiranjem sudskih odluka sam je sebe diskvalificirao za obavljanje dužnosti izvanrednog povjerenika, a cijeli je postupak učinio nezakonitim. To će imati nesagledive posljedice ne samo za većinu vjerovnika, već i za Republiku Hrvatsku u cjelini - priopćio je Franck i time dao do znanja da su i oni i drugi spremni tužiti Hrvatsku za štetu.

Iako se čini kompliciranim, radi se o osnovi zakona i njegove provedbe. Kao što je i Vlada više puta rekla, oni kojima je Todorić ostao dužan, trebaju odlučiti o sudbini koncerna. A oni bi trebali sjediti upravo u vjerovničkom vijeću. U Agrokoru postoji samo privremeno vijeće koje nisu imenovali vjerovnici. Izvanredna uprava tumači da ono može izglasati nagodbu jer u zakonu piše da preuzimaju ulogu i ovlasti vjerovničkog vijeća dok se ono ne formira. Kolakušić, ali i još neki pravni stručnjaci smatraju da je to pogrešno tumačenje zakona.

- U cijelom postupku nagodbe se samo tri tijela: povjerenik, vjerovničko vijeće i sud. Ne može se raditi bez nekog od njih. Ne može se nagodba izglasati a da u njoj nisu sudjelovali predstavnici vjerovnika - kaže Kolakušić.

Doduše, baš svi vjerovnici, njih više od 15.000 će glasati o nagodbi, vjerojatno u Areni Zagreb. Ali, to i dalje ne znači da se bez vijeća može donijeti nagodba, tumači Kolakušić, pa ne vjeruje da će je sud dopustiti. A to onda znači pad nagodbe. Ili će Vlada ipak produžiti rok važenja zakona iza 10. srpnja. Peruško je najavio ugovor o nagodbi za sljedeći tjedan. On ima podršku ruskih banaka i predstavnika obveznica predvođenih američkim Knightheadom. Dakle, ima potporu onih s većinom duga. Nagodba zato može biti izglasana, ali je sud možda sruši.

