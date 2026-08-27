Hoće li svijet uskoro dobiti novu državu? Put do neovisnosti popločan je krvlju i bakrom...

Ugniježđena u Tihom oceanu, Autonomna Regija Bougainville, dio Papue Nove Gvineje, mogla bi jednog dana postati prva nova neovisna država svijeta još od Južnog Sudana 2011. godine. Nakon što je na referendumu 2019. nevjerojatnih 97,7 posto glasača zaokružilo neovisnost, vođe ovog pacifičkog arhipelaga, koji prema konačnim rezultatima popisa iz 2024. ima 367.093 stanovnika, sada zagovaraju novi prijelazni plan: pripreme za samoupravu trebale bi završiti do 1. rujna 2027., nakon čega bi Bougainville ušao u razdoblje šire samouprave, dok je proglašenje neovisnosti predviđeno za 1. rujna 2030. godine.

No, put od volje naroda do međunarodno priznate države i dalje je opterećen golemim ekonomskim izazovima, političkim natezanjem s Port Moresbyjem i dubokim ožiljcima građanskog rata.

Danas, 27. kolovoza 2026., taj proces ulazi u jednu od svojih najvažnijih faza. Rezultati referenduma iz 2019. trebali bi biti formalno podneseni Nacionalnom parlamentu Papue Nove Gvineje, nakon višegodišnjih konzultacija između vlade u Port Moresbyju i Autonomne vlade Bougainvillea. Parlament će raspravljati o rezultatu, a prema dogovorenoj proceduri za njegovo potvrđivanje predviđena je potpora tročetvrtinske apsolutne većine, odnosno 89 od 118 zastupnika. To znači da se pitanje koje je na Bougainvilleu prije gotovo sedam godina dobilo gotovo plebiscitarnu potporu sada seli u sasvim drukčiju političku arenu.

Put do neovisnosti popločan krvlju i bakrom

Težnje Bougainvillea za neovisnošću sežu desetljećima unatrag, no neraskidivo su vezane uz divovski rudnik bakra i zlata Panguna. Bougainville je najveći otok arhipelaga koji se geografski naziva Salomonskim otocima, ali politički pripada Papui Novoj Gvineji. Ime je dobio po francuskom istraživaču Louisu Antoineu de Bougainvilleu, a u modernoj povijesti prošao je kroz njemačku i potom australsku kolonijalnu upravu.

Otkriće golemih nalazišta bakra u planinskom području Crown Prince Range tijekom 1960-ih zapečatilo je njegovu sudbinu. Rudnik Panguna otvoren je 1972. i brzo je postao jedan od najvažnijih gospodarskih projekata tadašnje Papue i Nove Gvineje, a potom i neovisne Papue Nove Gvineje. U 17 godina rada, do prisilnog zatvaranja 1989., proizveo je koncentrat koji je sadržavao oko tri milijuna tona bakra, 306 tona zlata i 784 tone srebra. Vrijednost proizvodnje iznosila je oko 5,2 milijarde kina, a rudnik je u razdoblju rada predstavljao približno 44 posto izvoza Papue Nove Gvineje i oko 17 posto njezinih interno generiranih državnih prihoda.

Za Bougainville, međutim, rudnik je postao simbol upravo suprotnog od gospodarskog blagoslova. Lokalno stanovništvo žalilo se na nejednaku raspodjelu prihoda, naknade za zemljište i ekološke posljedice velikog površinskog kopa i odlaganja rudarskog otpada. Prema analizi Lowy Institutea, samo oko dva posto profita vraćalo se Bougainvilleu, dok su najveći dio ekonomskih koristi ostvarivali rudarska kompanija i država.

Tenzije su se tijekom 1980-ih sve više zaoštravale. Godine 1988. osnovana je Bougainville Revolutionary Army (BRA), a sabotaže, napadi na rudarsku infrastrukturu i sigurnosni problemi doveli su do zatvaranja Pangune 1989. godine. Uslijedila je Bougainville kriza, oružani sukob koji je trajao od 1988. do 1998. i uključivao borbe između separatističkih skupina, prvenstveno BRA-e, snaga Papue Nove Gvineje i drugih lokalnih oružanih frakcija.

Sukob je bio jedan od najtežih u Pacifiku nakon Drugog svjetskog rata. Procjene broja mrtvih razlikuju se, ali najčešće se navodi između 15.000 i 20.000 ljudi, pri čemu su većinu činili civili. Deseci tisuća ljudi bili su raseljeni, a blokada koju su snage Papue Nove Gvineje uvele 1990. godine ograničila je dotok hrane i medicinskih potrepština. Brojne zdravstvene ustanove bile su uništene, zdravstveni radnici raseljeni, a u nekim dijelovima otoka godinama nije bilo liječnika.

Sukob nije završio jasnom vojnom pobjedom jedne strane. Umjesto toga, ratna iscrpljenost, vojni zastoj i obnovljeni pregovori otvorili su put mirovnom procesu. Primirje iz 1998. i godine pregovora kulminirali su Bougainville mirovnim sporazumom potpisanim 30. kolovoza 2001. godine.

Mirovni sporazum postavio je tri ključna stupa: široku autonomiju Bougainvillea, razoružanje i ustavom zajamčen, ali neobvezujući referendum o konačnom političkom statusu regije. Autonomna vlada Bougainvillea formalno je uspostavljena 2005. godine.

Rezultat referenduma u studenom i prosincu 2019. izazvao je erupciju slavlja. Čak 97,7 posto birača izjasnilo se za neovisnost, dok je zanemarivi ostatak podržao veću autonomiju unutar Papue Nove Gvineje. Rezultat je bio jedan od najizraženijih demokratskih mandata za neovisnost u suvremenoj povijesti, ali sam po sebi nije stvorio novu državu.

Prema Bougainville mirovnom ugovoru i njegovu ustavnom okviru, referendum je bio neobvezujući. Nakon njega morale su uslijediti konzultacije između Autonomne vlade Bougainvillea i nacionalne vlade, a konačnu odluku o rezultatu mora donijeti Nacionalni parlament Papue Nove Gvineje. Premijer James Marape u lipnju 2026. ponovno je naglasio da upravo dio 14 Ustava PNG-a daje parlamentu konačnu ustavnu odgovornost za referendum.

Godinama je upravo tu proces zapinjao. Nakon referenduma uslijedile su rasprave o tome kako rezultate treba podnijeti parlamentu, kakva je procedura njihova potvrđivanja i što točno znači obveza nacionalne vlade da „poštuje” rezultat referenduma. Dvije strane pokušavale su pronaći zajednički okvir, uz pomoć međunarodnih posrednika i neovisnih facilitatora.

Tijekom 2025. konzultacije su dovele do Melanezijskog sporazuma, a 2026. proces je ušao u završnu fazu. U lipnju su vlade završile opsežne konzultacije, a 5. kolovoza 2026. premijer Marape i predsjednik Bougainvillea Ishmael Toroama, kao supredsjedatelji Zajedničkog nadzornog tijela, odobrili su izvješće i okvir koji omogućuju da se rezultati referenduma formalno podnesu parlamentu 27. kolovoza 2026.

Drugim riječima, proces više nije jednostavno 'zapeo'. Upravo suprotno: danas se nalazi pred najvažnijim institucionalnim testom od održavanja referenduma. Nacionalni parlament treba raspraviti rezultat i odlučiti hoće li ga ratificirati. Prema proceduri koju je vlada dogovorila s Autonomnom vladom Bougainvillea, za prihvaćanje rezultata traži se tročetvrtinska apsolutna većina, odnosno 89 od 118 zastupnika.

Istodobno, Bougainville je promijenio vlastiti vremenski okvir. Autonomna vlada više ne govori o formalnoj neovisnosti 2027. kao neposrednom cilju. U lipnju 2026. predstavila je svoju 'konačnu poziciju', prema kojoj bi se do 1. rujna 2027. provodile pripreme za samoupravu, nakon čega bi Bougainville ušao u razdoblje samouprave i preuzeo najširi mogući opseg vlasti unutar postojećeg ustavnog okvira. Konačni cilj ostaje neovisnost, ali sada je predviđena za 1. rujna 2030. godine.

To je važna promjena u odnosu na ranije planove. Još tijekom 2025. i početkom 2026. u javnosti se govorilo o 1. rujnu 2027. kao datumu mogućeg proglašenja neovisnosti. Novi plan iz 2026. godine 2027. pretvara u prijelaznu točku, a 2030. u ciljanu godinu državnosti.

Vlada u Port Moresbyju, na čelu s Marapeom, formalno podržava mirovni i ustavni proces, ali nije dala političku potporu samoj neovisnosti. Jedan od ključnih argumenata protiv brzog odcjepljenja jest ekonomska održivost. Postoji i širi politički strah da bi neovisnost Bougainvillea mogla stvoriti presedan za druge separatističke ili autonomističke pokrete u Papui Novoj Gvineji, iako takav scenarij nije jednostavno dokaziva posljedica mogućeg bougainvilleanskog odcjepljenja. Papua Nova Gvineja je izrazito raznolika država s više od 800 jezika i složenim odnosima između regija, etničkih zajednica i pokrajina.S druge strane, Autonomnu vladu Bougainvillea vodi predsjednik Ishmael Toroama.

Toroama i njegovi suradnici inzistiraju da je neovisnost politički cilj koji proizlazi iz demokratske odluke stanovništva. Toroama je priznao da konačna odluka sada pripada parlamentu, ali je poručio da neće odustati od prava na neovisnost bez obzira na ishod parlamentarnog procesa.

Važno je pritom naglasiti da Bougainville ne kreće prema neovisnosti bez vlastitih institucija. Regija već ima vlastiti Ustav, donesen 2004. godine, koji uređuje strukturu vlade, zakonodavstvo, pravosuđe, javne službe, financije, ljudska prava i referendum. Problem nije stvaranje političkog sustava od nule, nego njegovo jačanje do razine na kojoj bi mogao funkcionirati kao sustav samostalne države.

Stvarnost iza sna o neovisnosti

Dok se političari bore oko budućeg statusa, socio-ekonomski pokazatelji na Bougainvilleu ostaju ozbiljan izazov. Prema analizi Lowy Institutea, očekivani životni vijek iznosi oko 58,8 godina za muškarce i 60,4 godine za žene, nasuprot nacionalnim prosjecima Papue Nove Gvineje od oko 64 odnosno 68 godina.

Stope pismenosti i uključenosti u formalno obrazovanje također su niske. Manje od 40 posto Bougainvilleanaca prolazi kroz formalni obrazovni sustav, a od te skupine manje od polovice stječe kvalifikaciju višu od desetog razreda. To ne znači da je manje od 40 posto stanovništva pismeno, kako bi se moglo zaključiti iz nekih pojednostavljenih prikaza, nego da je obuhvat formalnim obrazovanjem izrazito ograničen.

Zdravstveni pokazatelji također su nepovoljni. Jedna od često citiranih procjena navodi stopu smrtnosti dojenčadi od oko 55 na 1.000 živorođenih, nasuprot oko 33 na 1.000 na nacionalnoj razini. Te brojke, međutim, potječu iz starijih socio-demografskih podataka i ne treba ih predstavljati kao aktualnu stopu za 2026. godinu.

Gospodarstvo se uglavnom oslanja na neformalni sektor, osobito poljoprivredu i uzgoj gotovinskih kultura poput kakaa i kopre, uz ribarstvo. Osnovna infrastruktura, luke, ceste, mostovi i telekomunikacije, zahtijeva velika ulaganja. Procjena iz ranijih podataka stavlja BDP Bougainvillea na oko milijardu kina, odnosno približno 245 milijuna američkih dolara, uz procijenjeni BDP po stanovniku od oko 800 američkih dolara. Budući da je riječ o procjeni koja se temelji na podacima iz 2016., ona je korisna za prikaz relativne nerazvijenosti, ali ne treba je predstavljati kao aktualni BDP po stanovniku za 2026. godinu.

Fiskalna samoodrživost jedan je od najvećih problema. Proračun za 2024. iznosio je procijenjenih oko 150 milijuna eura, od čega je samo oko 10 milijuna eura, odnosno 6,6 posto, trebalo biti prikupljeno iz vlastitih prihoda. Preostalih 93,4 posto trebalo je doći od nacionalne vlade u Port Moresbyju.

Ti podaci dobro ilustriraju problem, ali ne znače da Bougainville nužno nikada ne bi mogao biti fiskalno održiv. Autonomna vlada trenutačno ne raspolaže svim prihodima i ovlastima koje bi imala neovisna država. Pitanje poreza, rudarskih prihoda, ribarstva, carina i drugih izvora prihoda upravo je dio šireg pregovora o prijenosu ovlasti. U kolovozu 2026. dvije su se vlade čak dogovorile ubrzati prijenos svih prihoda koji se generiraju na Bougainvilleu od ribarstva, rudarstva, šumarstva, zemljišta i povezanih poreza, s ciljem da se taj proces dovrši do kraja 2026. godine.

Na tu financijsku ovisnost nadovezuje se i kritično nerazvijena javna služba. Analiza Lowy Institutea navodi da Javna služba Bougainville ima približno 400 zaposlenih, raspoređenih u nestabilnim i često privremenim prostorima. Dio državnih odjela radi iz unajmljenih i dotrajalih zgrada, a izvještaji upozoravaju na visoku razinu apsentizma i slabu motivaciju dijela zaposlenika. U nekim slučajevima, tvrdi analiza, javna uprava postoji više na papiru nego u praksi.

To ne znači da javna služba ne postoji ili da je potpuno nefunkcionalna. Ona obavlja stvarne administrativne i političke funkcije, a u tijeku su programi osposobljavanja i jačanja kapaciteta. No, njezina ograničena veličina i institucionalna slabost predstavljaju ozbiljan problem za regiju koja želi prijeći iz autonomne pokrajine u samostalnu državu.

Prokletstvo i blagoslov rudnika Panguna

U središtu gotovo svih dugoročnih ekonomskih planova za budući Bougainville nalazi se Panguna. Rudnik je zatvoren od 1989. godine i ostao je jedan od najkontroverznijih simbola cijelog konflikta. Istodobno, upravo se u njemu vidi najveća potencijalna nada za ekonomsku samostalnost.

Panguna je u razdoblju rada bila gospodarski golema: proizvodila je milijune tona bakra te značajne količine zlata i srebra, a njezin je doprinos činio oko 44 posto izvoza PNG-a. Nakon zatvaranja ostala je golema i složena ekološka i društvena ostavština.

Danas se vrijednost preostalih nalazišta procjenjuje na desetke, pa čak i više od stotinu milijardi američkih dolara, ovisno o pretpostavljenim cijenama sirovina, količini iskoristivog rude i metodologiji procjene. OCCRP je 2026. objavio procjenu prema kojoj bi bakar i zlato u području Pangune mogli vrijediti čak oko 160 milijardi dolara. To, međutim, nije novac koji bi Bougainville automatski dobio ponovnim otvaranjem rudnika: riječ je o procijenjenoj bruto vrijednosti mineralnih resursa, dok bi stvarni prihodi ovisili o troškovima razvoja, porezima, vlasničkoj strukturi, cijenama sirovina, uvjetima koncesije i raspodjeli prihoda.

Put do ponovnog pokretanja proizvodnje zato je opterećen neriješenim pitanjima. Prije svega, ostaje problem ekološke sanacije područja pogođenih desetljećima rudarenja. Tu je i pitanje odgovornosti bivšeg većinskog vlasnika, Rio Tinta, odnosno Bougainville Copper Limiteda (BCL). Protiv Rio Tinta i BCL-a pokrenuti su pravni postupci povezani s navodnim okolišnim i društvenim posljedicama rudarenja. Rio Tinto je pristao financirati neovisnu procjenu utjecaja i nasljeđa rudnika, ali pitanje dugoročne sanacije i njezina financiranja ostaje politički i pravno složeno.

U međuvremenu, vlada predsjednika Toroame pokušava pronaći partnera za ponovno pokretanje rudnika. Tu je priča 2025. i 2026. dobila novu, izrazito kontroverznu dimenziju.

Nakon procesa u kojem je BCL tražio međunarodnog partnera za razvoj Pangune, Toroama je u studenom 2025. potpisao memorandum o razumijevanju s indijskom kompanijom Lloyds Metals & Energy Limited. U siječnju 2026. Bougainville je potvrdio da će upravo Lloyds biti preferirani partner za razvoj rudnika, dok je odbijen kineski kandidat CMOC.

Izbor Lloydsa izazvao je kritike zbog pitanja njegovih tehničkih i financijskih kapaciteta za projekt ovakve veličine. OCCRP je u opsežnoj istrazi objavljenoj 2026. utvrdio da je Lloyds ušao u razgovore s BCL-om, ali nije slijedio uobičajeni proces prijave za izbor partnera na način na koji su to učinili drugi potencijalni kandidati. Istodobno je otkriveno da je izvršni direktor Lloydsa Balasubramanian Prabhakaran ponudio Toroami da njegovoj supruzi organizira odlazak u Indiju i transplantaciju bubrega. Toroama je potvrdio da je ponudu prihvatio i da je njegova supruga operirana, dok je zaposlenik klinike rekao OCCRP-u da je Lloyds platio transplantaciju. Lloyds nije odgovorio na više zahtjeva OCCRP-a za komentar.

Ta činjenica sama po sebi ne dokazuje da je odluka o Panguni donesena zbog osobne koristi. Toroama je odbacio takvu povezanost i rekao OCCRP-u da aranžman nije imao nikakve veze s njegovom odlukom da odabere Lloyds. No, činjenica da je predsjednik prihvatio financijski značajnu korist od osobe čija je kompanija ubrzo dobila ključnu ulogu u projektu vrijednom milijarde dolara stvorila je ozbiljna pitanja o transparentnosti, sukobu interesa i upravljanju.

Bivši predsjednik Bougainvillea John Momis također je javno kritizirao aranžman i optužio Toroamu za korupciju, tvrdeći da su izboru Lloydsa prethodile 'beneficije i poticaji' predsjedniku i njegovoj obitelji, uključujući putovanja u Indiju i liječenje njegove supruge. Te optužbe treba tretirati upravo kao optužbe, a ne kao sudski utvrđene činjenice.

Toroama je takve napade odbacio, tvrdeći da bivši političari pokušavaju potkopati njegovu vladu i da je cilj njegove administracije smanjiti ovisnost Bougainvillea o novcu iz Port Moresbyja kroz strateška partnerstva i vlastite izvore prihoda.

Paradoks Pangune tako ostaje isti kao i prije gotovo četiri desetljeća. Rudnik je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je izbio rat, ali se danas ponovno predstavlja kao jedan od glavnih uvjeta za ekonomsku održivost neovisnog Bougainvillea. Pitanje je može li se rudnik otvoriti bez ponavljanja obrazaca nejednakosti, ekološke štete i političkog nepovjerenja koji su nekada doveli do njegova zatvaranja.

Mala država na velikoj geopolitičkoj pozornici

Cijelu situaciju s velikom pozornošću prate regionalne i svjetske sile. Australija i Novi Zeland tradicionalni su partneri Papue Nove Gvineje i ključni podupiratelji mirovnog procesa, ali istodobno moraju pažljivo balansirati između potpore razvoju Bougainvillea i osjetljivosti Port Moresbyja na pitanje teritorijalnog integriteta. Australija, primjerice, kroz razvojnu pomoć godišnje usmjerava oko 50 milijuna australskih dolara prema Bougainvilleu, uključujući programe jačanja institucija, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja i infrastrukture.

Novi Zeland također je aktivno sudjelovao u postreferendumskom procesu, uključujući organiziranje prostora za pregovore između vlade PNG-a i Autonomne vlade Bougainvillea.

Sjedinjene Države također su posljednjih godina povećale interes za Pacifik, dok Kina nastoji proširiti svoj gospodarski i politički utjecaj u regiji. Bougainville je posebno zanimljiv zbog položaja u blizini Solomonovih Otoka, kineskog rasta utjecaja u Pacifiku i potencijalne vrijednosti svojih mineralnih resursa.

Kina je bila među potencijalnim partnerima za Pangunu preko kompanije CMOC, ali je Bougainville početkom 2026. odlučio dati prednost indijskom Lloydsu. Reuters je tu odluku opisao i kao geopolitički značajnu, s obzirom na zabrinutost oko kineskog utjecaja u južnom Pacifiku.

To ipak ne znači da se budućnost Bougainvillea može svesti na jednostavno nadmetanje Washingtona i Pekinga. Za stanovnike otoka najvažnija su pitanja mnogo neposrednija: tko će upravljati njihovim resursima, tko će plaćati škole i bolnice, hoće li se obnoviti ceste i luke, kako će izgledati javna uprava i može li se Panguna otvoriti bez ponavljanja ekoloških i društvenih pogrešaka iz prošlosti.

Upravo zato rudnik ima i geopolitičku i unutarnjopolitičku vrijednost. Tko bude financirao njegov razvoj, tko dobije koncesiju i tko bude kontrolirao prihode mogao bi desetljećima imati velik utjecaj na politički smjer budućeg Bougainvillea.

Za samu regiju pitanje neovisnosti više nije samo pitanje zastave, himne i mjesta u Ujedinjenim narodima. To je pitanje može li društvo koje je gotovo četiri desetljeća nakon rata još uvijek izrazito ovisno o nacionalnim transferima izgraditi državu sposobnu financirati vlastite institucije.

Danas, 27. kolovoza 2026., odgovor još nije poznat. Referendum iz 2019. dao je Bougainvilleu gotovo nevjerojatno snažan demokratski mandat: 97,7 posto birača glasalo je za neovisnost. No između tog rezultata i međunarodno priznate države nalazi se Nacionalni parlament Papue Nove Gvineje, složen ustavni proces, pitanje fiskalne održivosti, budućnost Pangune i sposobnost Bougainvillea da izgradi institucije koje neće samo simbolizirati državnost nego je i stvarno moći nositi.

Prema novom planu Autonomne vlade Bougainvillea, 2027. više nije kraj puta nego početak prijelaznog razdoblja. Ako politički proces bude išao prema planu, 1. rujna 2027. trebao bi označiti početak samouprave, a 1. rujna 2030. trenutak kada bi Bougainville želio proglasiti neovisnost.

Hoće li se to doista dogoditi, ovisit će o tome mogu li se dvije strane, Bougainville i Port Moresby, dogovoriti o načinu provedbe demokratske odluke iz 2019. bez povratka starim sukobima. Ako uspiju, Bougainville bi mogao postati nova država Pacifika. Ako ne uspiju, referendum koji je trebao zaključiti jedno poglavlje povijesti mogao bi otvoriti novo, mnogo neizvjesnije.

Za sada je jedno sigurno: narod Bougainvillea već je dao svoj odgovor na pitanje želi li neovisnost. Ono što još nije riješeno jest kako tu odluku pretvoriti u funkcionalnu državu.

*uz korištenje AI-ja

