Hoćemo li na novom suđenju konačno doznati jesu li policajci pokušali zaštititi bivšeg kolegu?

Bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu ponovno se sudi zbog ubojstva Mihaele Berak (21). Bio je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je tu presudu. Kako se prvo suđenje odvijalo iza zatvorenih vrata, javnost sad napokon ima priliku čuti što se događalo neposredno nakon događaja. Zašto je to važno? Zato što su prve informacije koje su izlazile u javnost nakon tog događaja bile kontradiktorne. Tako su mediji prvo izvještavali da je riječ o samoubojstvu pozivajući se na izvore iz policije, a zatim da je do opaljenja došlo slučajno jer se mladi policajac pred djevojkom hvalio novom futrolom za službeni pištolj. I dok je prva hipoteza odbačena odmah nakon očevida, i dalje nije sigurno što se točno događalo kobne večeri i je li Smažil pucao u Mihaelu s namjerom da je ubije i potom to pokušao prikriti.