Hoćemo li na novom suđenju konačno doznati jesu li policajci pokušali zaštititi bivšeg kolegu?

Dok će sud utvrdili koje je kazneno djelo počinio bivši policajac Marko Smažil, javnost ima prilike doznati što se zbivalo nakon događaja

Bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu ponovno se sudi zbog ubojstva Mihaele Berak (21). Bio je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je tu presudu. Kako se prvo suđenje odvijalo iza zatvorenih vrata, javnost sad napokon ima priliku čuti što se događalo neposredno nakon događaja. Zašto je to važno? Zato što su prve informacije koje su izlazile u javnost nakon tog događaja bile kontradiktorne. Tako su mediji prvo izvještavali da je riječ o samoubojstvu pozivajući se na izvore iz policije, a zatim da je do opaljenja došlo slučajno jer se mladi policajac pred djevojkom hvalio novom futrolom za službeni pištolj. I dok je prva hipoteza odbačena odmah nakon očevida, i dalje nije sigurno što se točno događalo kobne večeri i je li Smažil pucao u Mihaelu s namjerom da je ubije i potom to pokušao prikriti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'

ČETVRTI DIO Oni koji su bili izloženi manjim radijacijama umirali su u godinama nakon i to od akutnih bolesti ili od raka. Katastrofom u Černobilu pogođeni su milijuni ljudi koji su osjetili posljedice izloženosti zračenju
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...

