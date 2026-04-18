Ako su mogli gradovi i općine, onda mogu i savezi. Već ta mjera će dovesti do preventivne kontrole i ostajanja novca onima kojima je i namijenjen - sportašima
Hoćete više novca za sport? E, pa onda objavite sve račune!
Što dublje ulazimo u poslovanje nacionalnih sportskih saveza, to sve više otkrivamo kreativnost u rasipanju novca koji bi trebao biti za sport. A vrlo vjerojatno je rasipnost i preblaga riječ, pa će i Uskok imati pune ruke posla. Već smo u judo savezu vidjeli model u kojem imaju posebnu tvrtku kod koje im je dio novca i preko koje posluju. Pa kad kupe auto počasnom predsjedniku, kad plaćaju ljetovanja dužnosnicima Olimpijskog odbora i djeci, oni se pravdaju da je račune podmirila ta tvrtka. Iako je riječ o novcu džudaša.
