PROZVAO INICIJATIVU

Hod za život dobio dozvole u Zagrebu, Tomislav Tomašević: Neću sudjelovati u sukobu

Piše HINA,
9. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Grad potvrdio da je inicijativa Hod za život dobila sve dozvole za 9. svibnja, gradonačelnik tvrdi da se nepotrebno dižu tenzije

Grad Zagreb izvijestio je u subotu da je inicijativa Hod za život dobila sve potrebne dozvole za održavanje Hoda za život 9. svibnja dok je gradonačelnik Tomislav Tomašević prozvao tu inicijativu da pokušava napraviti sukob s njim od nečega što uopće nema smisla. Tomašević je novinarima tijekom akcije čišćenja jezera Sopnica rekao da je i zadnji put trebalo tri mjeseca za dobivanje dozvola te da je to uobičajena praksa. "Ne želim sudjelovati u reklamiranju Hoda za život koji pokušava napraviti sukob sa mnom od nečega što uopće nema smisla", rekao je Tomašević.

Naglasio je da su dobili dozvole u Zrinjevcu, kao što je rečeno, za koncert, dobili su i dozvole za uzimanje javne površine za štandove, a prometna ako nije uskoro će je dobiti, kao i svake godine.

U međuvremenu se doznaje u Gradu da je Hod za živo dobio sve potrebne dozvole.

Inicijativa "Hod za život" prozvala je u srijedu zagrebačkog gradonačelnika za 'iznošenje neistina i izmišljotina' o izdavanju dozvola Hodu za život, navodeći kako je netočna i njegova tvrdnja da su tražili "alternativnu lokaciju" na Zrinjevcu.

Za sindikalni prosvjed koji se danas održava u Zagrebu, gradonačelnik je rekao da uvijek podržava sindikalno organiziranje i zahtjeve što se tiče povećanja radničkih prava.

