HOD ZA ŽIVOT U RIJECI: Traže novi zakon o pobačaju, Bekavac poručio vlastima: 'Ne bojte se'

Sudionici su se okupili u 11 sati na Jelačićevu trgu, odakle su krenuli prema Trgu Riječke rezolucije, gdje je održan prigodni program. Riječ je o dijelu nacionalne inicijative koja se ove godine održava u ukupno 19 hrvatskih gradova. U središtu ovogodišnjeg Hoda bio je zahtjev za konkretnim zakonskim promjenama, odnosno za zakonskom zaštitom ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

Organizatori riječkog Hoda poručili su kako žele društvo koje će ženama koje se nađu u teškim životnim okolnostima ponuditi konkretnu pomoć, sigurnost i podršku, umjesto da ih ostavi same pred odlukom o prekidu trudnoće.

– Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje ne ostavlja ženu samu pred teškom odlukom, nego joj nudi stvarnu sigurnost, podršku i nadu – poručuju organizatori.

Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Rijeci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Koordinator riječkog Hoda za život Ante Bekavac istaknuo je da je upravo zakonski okvir ove godine jedna od ključnih tema okupljanja. Pritom se pozvao na raniju odluku Ustavnog suda, koji je od Hrvatskog sabora zatražio donošenje novog zakonskog okvira kojim bi se uredilo pitanje prekida trudnoće.

– Ustavni sud je davno odredio rok kojim se treba donijeti zakon, međutim vladajući nisu ništa poduzeli. Ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, da proglase istinom ono što jest, a to je da život počinje začećem i da pravo na izbor ne može donositi izbor o nečijem životu, kazao je Ante Bekavac, koordinator Hoda za život, Rijeka.

Organizatori smatraju da je postojeći Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, donesen još 1978. godine, zastario te traže njegovo mijenjanje.

Njihov je stav da bi novi zakonski okvir trebao jasnije zaštititi nerođeni život, ali istodobno ženama u teškim okolnostima pružiti veću podršku.

Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Rijeci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Suprotstavljamo se kulturi smrti'

Jedna od poruka s riječkog okupljanja odnosila se i na ono što organizatori nazivaju „kulturom smrti“.

– Suprotstavljamo se kulturi smrti koja tvrdi da nerođeno dijete nije čovjek - kazao je Ivan Anđelić, koordinator riječkog Hoda za život.

Hod za život tako je i ove godine, uz vjerske i svjetonazorske poruke sudionika, otvorio jedno od najosjetljivijih društvenih i političkih pitanja – pitanje prava žene na prekid trudnoće, statusa nerođenog djeteta te uloge države u zakonskom uređenju tog pitanja.

Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Rijeci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Organizatori ističu kako njihov cilj nije samo javnim okupljanjem poslati poruku, već i potaknuti političke institucije da konačno donesu novi zakonski okvir.

Ovogodišnji slogan „Život je dar“ pritom je bio istaknut kao glavna poruka Hoda, dok je zahtjev za promjenom zakona ostao u njegovu središtu.