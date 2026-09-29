Hodžić: Iza štrajka stoje samo radnici, nikakva politička opcija

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić odbacio je u utorak navode koji štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, povezuju s političkom opcijom, konkretno HDZ-om i njegovim sinom, saborskim zastupnikom nacionalnih manjina Arminom Hodžićem.

„Iza štrajka stoje samo radnici što su pokazali svojim potpisima. Oni koji tvrde suprotno su promašili što povezuju rodbinske veze ovca i sina sa štrajkom, jer to nema nikakve veze sa štrajkom", rekao je Hodžić za Hinu.

Dio medija objavio je da je Mumin Hodžić rodbinski čvrsto povezan s HDZ-om, odnosno vladajućom koalicijom, navodeći da je otac zastupnika Armina Hodžića, koji je dio saborske većine i kojega je Klub nacionalnih manjina predložio za potpredsjednika Hrvatskog sabora.

"Jedina veza Armina Hodžića sa štrajkom je to što mu otac zarađuje plaću u Zagrebačkom holdingu i na njega je ponosan. Svoje političke odluke donosi samostalno i ima svoj politički put, a njegov otac svoj radni i sindikalni put", naglasio je Hodžić.

"To jedno sa drugim nema nikakve veze, iako neki to žele potencirati, ali mi to ne možemo zabraniti", rekao je.

"Ako netko dokaže da iza štrajka stoji bilo koja politika opcija, udruga, institucija ili pojedinac spremni smo na bilo kakve sankcije", poručio je Hodžić.

Istaknuo je i kako je svatko, tko želi dati podršku radnicima dobrodošao, da ali nitko drugi nije, osim radnika, organizirao štrajk.

Armin Hodžić saborski je zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine i uskoro bi trebao biti izabran za potpredsjednika Sabora, umjesto Furija Radina, zastupnika talijanske manjine.

Naime, Klub zastupnika nacionalnih manjina izvijestio u petak da je za potpredsjednika Sabora predložio Hodžića.

Ovim prijedlogom Klub izražava povjerenje Arminu Hodžiću da će tu dužnost obnašati odgovorno i pridonositi kvaliteti parlamentarnog rada i dijaloga, priopćio je Klub, napominjući da će o Hodžićevu izboru odlučiti Hrvatski sabor.