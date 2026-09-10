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PRIOPĆENJE TVRTKE

Holcim o otpadu iz Gospića koji će spaliti: 'To je gorivo. Nema baš nikave opasnosti za okoliš'

Piše 24sata,
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Holcim o otpadu iz Gospića koji će spaliti: 'To je gorivo. Nema baš nikave opasnosti za okoliš'
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U redovnom proizvodnom procesu oporabit će se oko 300 tona neopasnog otpada, uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija, priopćili su iz tvrtke koja je uz Nexe dobila posao.

Tvrtka Holcim u čijoj cementari će biti spaljeno oko polovica neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospiću je u priopćenju poručila da se taj otpad ne razlikuje od drugih goriva iz otpada koje svakodnevno koriste u proizvodnji cementa. Ističu da nema nikakve opasnosti za okoliš i stanovništvo. Drugu polovicu će spaliti Nexe. Vlada će sve to platiti maksimalno 446.000 eura s PDV-om.

Priopćenje Holcima donosimo u cijelosti:

U redovnom proizvodnom procesu oporabit će se oko 300 tona neopasnog otpada, uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija.

Holcim Hrvatska sudjelovat će u rješavanju dijela problema neovlaštenog odlaganja otpada u Gospiću, odazvavši se pozivu koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u sklopu odluke o interventnim mjerama donesene na današnjoj sjednici. Uz Holcim, poziv je upućen i tvornici cementa Nexe, kao tvrtkama koje raspolažu važećim dozvolama, dugogodišnjim iskustvom i jedinima u Hrvatskoj s tehničkim preduvjetima za sigurnu oporabu tog neopasnog otpada.

Riječ je o otprilike 300 tona neopasnog otpada koji će se oporabiti u sklopu redovne proizvodnje cementa. Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.

"Kao društveno odgovorna tvrtka, spremni smo staviti svoje kapacitete i stručnost na raspolaganje zajednici. Naš doprinos odvija se isključivo u okviru postojećih dozvola, provjerenih analiza i strogo propisanih uvjeta. Za naše zaposlenike, njihove obitelji i lokalnu zajednicu ništa se ne mijenja, proces je isti kakav provodimo godinama, a emisije ostaju unutar zakonom propisanih graničnih vrijednosti i na kraju kvaliteta zraka već godinama prve kategorije", ističu iz Holcima.

Emisije iz proizvodnog procesa kontinuirano se mjere i redovito izvještavaju nadležnim tijelima, a rezultati potvrđuju usklađenost sa zakonskim graničnim vrijednostima. Preuzimanju svake pošiljke prethodi analiza i provjera sukladnosti materijala s uvjetima iz dozvole.

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Komentari 11
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