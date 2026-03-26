HOLO FRANJO HDZ je objavio poruku hologramskog Tuđmana

I vi i ja i čitava hrvatska vlada nema nikakvu drugu zadaću nego da zajedničkim snagama, zajedničkim zasukanim rukavima i napregnutim mozgom dođemo do sretnije Hrvatske, do više sloboda, do više demokracije, do većeg bogatstva.

To nam je jedina isključiva zadaća, poručio je hologramski prikaz prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana na obilježavanju 36. obljetnice HDZ-a u Novskoj.

Video s ovom porukom objavljen je na službenom Facebook profilu HDZ-a, uz kratki opis kojim su pozvali javnost da pogleda i posluša obraćanje u posebnom, tehnološki rekonstruiranom izdanju.

- Pogledajmo & poslušajmo poruku dr. Franje Tuđmana u hologramskom izdanju na proslavi 36. rođendana HDZ Novska - stoji u objavi.