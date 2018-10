Holy o Todoriću: Moglo bi biti i ono, tresla se brda rodio se miš

Mislim da izručenje Ivice Todorića u Hrvatsku ne može biti ničija pobjeda, kad je u pitanju politika, jer ona je kumovala tome da se ovakva situacija s Agrokorom uopće može dogoditi. Tu nema nevinih. Todorić sigurno nije nikakva žrtva, a s druge strane, vidimo da se i Vlada, koja pokušava to ubrojati kao svoju pobjedu, pokazala jako nedorasla tom zadatku, vidimo što se dogodilo s grupom Borg. Definitivno nije nešto čime bi se trebali ponositi, ja bih rekla da je to samo jedan nastavak predatorskog odnosa prema imovini i kapitalu i na jednoj i na drugoj strani. Kazala je to za N1 Mirela Holy.

Holy smatra da bi cijela priča oko Agrokora trebala dobiti sudski epilog.

- Ali mislim da je najveći problem hrvatskog društva upravo pravosuđe koje nije pravedno, ne funkcionira po principu jednakih pravila za sve. Znamo da obični ljudi znaju jako teško prolaziti u bizarnim slučajevima. Imamo cijeli niz različitih sudskih presuda koje su zbilja bile sramotne. Pitanje je kako ćemo uz odluku londonskog suda imati priliku doživjeti cijeli epilog. Hrvatska politika je omogućila Todoriću da si uzme vremena da sredi posliće u Hrvatskoj, pa da ode van, makne se od Hrvatske i bude dosta daleko da neke stvari ne bi procurile van. Moj je dojam da se ta ekipa uvijek dogovori između sebe - kaže Holy.

Kazala da je da s obzirom da imamo pravosuđe kakvo imamo i izvršna vlast ima veliki upliv na pravosudne procese, misli da će Todorić jako kalkulirati i odgovoriti na sve ovo.

- Moglo bi se dogoditi tresla se brda, rodio se miš, to je najvjerojatnija konzekvenca ove cjelokupne afere - smatra Holy.