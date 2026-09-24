Holy: 'Samo pokvarena osoba može dozvoliti uvoz otpada...'

Novi gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a bila je bivša ministrica zaštite okoliša i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy. Ona Vladin plan sanacije otpada u Gospiću s rokom od godinu i pol smatra prilično optimističnim te kaže da se radi prvenstveno o "kupovini vremena" i komunikacijskoj strategiji, a ne stvarnoj motivaciji za rješavanje problema.

Pojasnila je kako pronalazak PFAS spojeva u bunarima upućuje da su kemikalije prodrle dublje u okoliš i podzemne vode. Većim problemom smatra ono što se događalo prije kada je dopušten uvoz otpada, a inspekcija koja je bila na terenu više puta nikad nije naredila vraćanje pošiljki pošiljateljima. Holy smatra da bi u normalnoj državi zbog ovakvog skandala pala Vlada, a premijer i ministri podnijeli ostavke.

- Samo kreten može, s oproštenjem, ili totalno pokvarena osoba dopustiti da zemlja koja nema bazičnu infrastrukturu za svoj vlastiti otpad uvozi otpad iz drugih, daleko razvijenijih zemalja, koje imaju infrastrukturu za obradu tog otpada i da mu tu apsolutno ništa nije sumnjivo - direktna je Holy.

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