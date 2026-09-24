Obavijesti

News

Komentari 0
PODCAST IGORA BOBIĆA

Holy: 'Samo pokvarena osoba može dozvoliti uvoz otpada...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Holy: 'Samo pokvarena osoba može dozvoliti uvoz otpada...'
Foto: Screenshot/Večernji.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bivša ministrica okoliša je u podcastu Bobu bob! Večernjeg TV-a pojasnila kako pronalazak PFAS spojeva u bunarima upućuje da su kemikalije prodrle dublje u okoliš i podzemne vode

Novi gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a bila je bivša ministrica zaštite okoliša i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy. Ona Vladin plan sanacije otpada u Gospiću s rokom od godinu i pol smatra prilično optimističnim te kaže da se radi prvenstveno o "kupovini vremena" i komunikacijskoj strategiji, a ne stvarnoj motivaciji za rješavanje problema.

Pojasnila je kako pronalazak PFAS spojeva u bunarima upućuje da su kemikalije prodrle dublje u okoliš i podzemne vode. Većim problemom smatra ono što se događalo prije kada je dopušten uvoz otpada, a inspekcija koja je bila na terenu više puta nikad nije naredila vraćanje pošiljki pošiljateljima. Holy smatra da bi u normalnoj državi zbog ovakvog skandala pala Vlada, a premijer i ministri podnijeli ostavke.

- Samo kreten može, s oproštenjem, ili totalno pokvarena osoba dopustiti da zemlja koja nema bazičnu infrastrukturu za svoj vlastiti otpad uvozi otpad iz drugih, daleko razvijenijih zemalja, koje imaju infrastrukturu za obradu tog otpada i da mu tu apsolutno ništa nije sumnjivo - direktna je Holy.

Više o temama, o kojima je Holy pričala, pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji
ŠTO ĆE SUPRUG REĆI?

Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji

Njezine riječi dolaze u trenutku kada aktualni predsjednik Donald Trump pojam komunizma redovito koristi u političkim napadima na svoje protivnike, ponajprije na demokrate
Blokiran je račun Studenca
ZBOG DUGOVA

Blokiran je račun Studenca

Krajem 2025. Studenac je imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima - dakle gotovo 450 milijuna, piše Novi list
Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage
DUGUJU STOTINE MILIJUNA EURA

Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je Studenac privatna kompanija te da su postupci za tvrtke koje zapadnu u financijske teškoće propisani zakonom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026