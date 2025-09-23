Hong Kong se priprema za udar supertajfuna: Zatvorili škole i tvrtke, otkazali su 700 letova

Ragasa, s vjetrovima do 220 km/h, približava se južnoj kineskoj pokrajini Guangdong, priopćio je Hongkonški opservatorij, koji planira podići signal tajfuna na razinu 8, treću najvišu. Očekuju se uraganski udari vjetra i obilne kiše, uz porast razine mora do pet metara, usporediv s razornim tajfunima Hato 2017. i Mangkhut 2018. godine.

Vlasti su stanovnicima podijelile vreće pijeska, a građani su stvarali zalihe hrane, zbog čega su se police u supermarketima brzo ispraznile, a cijene povrća naglo porasle. Hongkonška burza ostat će otvorena unatoč nevremenu.

Ragasa je u ponedjeljak pogodila sjeverne Filipine, gdje su vlasti stavile agencije u stanje pune pripravnosti. Kineske vlasti u Guangdongu i drugim južnim provincijama aktivirale su mjere zaštite od poplava, dok su Macau i Shenzhen zatvorili škole i pripremili skloništa. Tajvan je evakuirao više od 6000 ljudi s ugroženih područja.