Hong Kong za oko 512 milijuna dolara planira otkupiti stanove uništene u strašnom požaru

Ponuđene cijene iznosit će od tisuću do 1300 dolara po kvadratnoj stopi, objavile su vlasti u subotu, tri mjeseca nakon što je u smrtonosnom požaru u studenome poginulo 168 osoba. Stanovnici naselja Wang Fuk Court u sjevernom okrugu Tai Po u Hong Kongu bore se da pronađu novo mjesto za život.

- Vjerujemo da je predložena cijena dovoljna da se pogođeni stanovnici presele i osiguraju dugoročni smještaj - rekao je Wong Wai-lun, zamjenik tajnika za financije Hong Konga, koji je dodao da prodaja nekretnine vladi nije "obvezna".

Ukupni izdaci smanjit će se dobrim dijelom nakon doprinosa iz fonda za pomoć, a mogli bi biti i manji nakon što se uračuna odšteta od osiguranja, rekli su dužnosnici.

Ispitivanje Odjela za socijalnu skrb provedeno prošlog mjeseca pokazalo je da bi 74 posto vlasnika u Wang Fuk Courtu razmotrilo prihvaćanje otkupa svojih vlasničkih prava, dok bi devet posto prihvatilo isključivo obnovu na istoj lokaciji, rekli su dužnosnici ovog azijskog financijskog središta na brifingu za medije.

- Jednostavno je pri izradi vladina paketa nemoguće zadovoljiti želju svakog pojedinca - rekao je Wong.

Vlada je odbacila mogućnost korištenja izvorne lokacije za buduće stambene svrhe, ali razmatra izgradnju društvenih sadržaja poput parka na tom mjestu.

Vlada je također ponudila program zamjene stanova za 4600 pogođenih najmoprimaca koji su živjeli u gotovo 2000 stambenih jedinica u kompleksu. Hongkonški Ured za stambena pitanja pokrenuo je shemu koja nudi 3900 stambenih jedinica u 10 subvencioniranih stambenih projekata za takvu zamjenu, izjavila je tajnica za stambena pitanja Winnie Ho.

Pogođeni stanovnik prezimena Cheung rekao je za Reuters da je sklon prihvatiti plan zamjene stana jer će biti teže osigurati dom gotovinom budući da su cijene nekretnina u području Tai Poa u međuvremenu porasle.

Vlasnici koji su spremni prihvatiti dogovor moći će potpisati predugovore s vladom već u svibnju ili lipnju, prema Wongovim riječima, dok će prva isplata od vlade biti izvršena u trećem kvartalu ove godine.