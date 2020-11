'Honorirat ću te, molim te da ne pišemo o ovome, ako ti daju 1000, ja ću dati 3000 kuna'

Saborskom zastupniku HDZ-a Franji Luciću nastavlja se suđenje na Županijskom sudu u Osijeku gdje ga se tereti za pokušaj podmićivanja novinara 'Telegrama' Drage Hedla.

<p>Na Županijskom sudu u Osijeku danas se nastavilo suđenje <strong>Franji Luciću.</strong> Prva saslušana svjedokinja bila je glavna urednica Telegrama <strong>Jelena Valentić.</strong></p><p>- <strong>Drago Hedl</strong> je pripremao specijal o Lucićevim aferama. Hedl me nazvao i rekao da ga je Franjo Lucić pokušao podmititi. Tada smo odlučili da je ta priča od javnog interesa i odlučili smo ju objaviti. Nakon kratkog vremena, objavili smo i snimku njihovog razgovora. – započela je svjedokinja.</p><p>Objasnila je i kako je Hedl bio začuđen i uzbuđen kada mu je Lucić ponudio mito jer mu se to gotovo nikada nije dogodilo. Lucić je pitao svjedokinju misli li da je tekst koji dobije istinit ili da 'nema veze s vezom', na što je urednica rekla kako neupitno provjeravaju istinitost.</p><h2>'Ja ću tebe honorirat jedan naprema tri'</h2><p>Iduća svjedokinja bila je izvršna urednica Telegrama <strong>Vanja Došen</strong> koja je potvrdila izjavu Jelene Valentić jer su u gotovo isto vrijeme saznale za Lucićevo nuđenje mita Hedlu.</p><p>U nastavku suđenja, pregledana je audio snimka Lucićevog i Hedlovog razgovora u kojem je Lucić novinaru nudio mito za ne objavljivanje teksta.</p><p>- Molim te da ne pišemo sada o tome jer mi samo može štetiti zbog odnosa s bankom s kojom sada ugovaram. Ako tebi što znači, ja ću tebi platiti tri puta više. Nije riječ o novcima. Ako tebi tako odgovara, stojim ti na raspolaganju. Ja te molim da ne pišemo o ovome sada jer će mi naštetiti odnosu s bankom koja mi je jako bitna. Ja ću tebe honorirat jedan naprema tri. Ako ti daju 1 000, ja ću ti dati 3 000 kuna. Znam da ti živiš od tog posla. – govorio je u audio snimci Lucić.</p><p>U nastavku rasprave obranu je imao priliku iznijeti Franjo Lucić koji je predložio prekid rasprave zbog pripreme obrane jer je proteklih dana bio bolestan i pozitivan na korona virus.</p><p>- Ja bih zamolio da mi se da još vremena za obranu jer se sada ne osjećam dobro. Nisam mogao pripremiti obranu jer sam prethodnih dana bio pozitivan na COVID. – rekao je.</p><p>Vijeće je uvažilo zamolbu te se suđenje nastavlja 25. studenog.</p><h2>' Nisam nikada doživio da mi netko tako nudi toliku količinu novaca da nešto ne objavim'</h2><p>Podsjetimo, optužnicom iz ožujka 2018. godine Uskok tereti Franju Lucića da je 26. srpnja 2017. godine u Požegi novinaru Hedlu ponudio mito kako ne bi pisao članak na temelju informacija koje je prikupio jer bi mu to štetilo kao saborskom zastupniku i poduzetniku.</p><p>Hedl je tada prikupljao informacije o Lucićevim poslovnim i financijskim transakcijama kao zastupnika u Hrvatskom saboru te njegovih trgovačkih društava. Lucića se tereti da je Dragutinu Hedlu rekao kako će mu za to da ne napiše tekst platiti tri puta više od naknade koju bi dobio od medijske kuće za koju piše kako prikupljene informacije o njemu i njegovim tvrtkama ne bi bile javno objavljene.</p><p>U siječnju ove godine Lucić je na raspravi izjavio kako se ne smatra krivim za nuđenje mita. Isto je ponovio i na drugoj raspravi u rujnu. Tada je saslušan i novinar Telegrama Dragutin Hedl. Objasnio je tada kako je čuo da u Lucićevim firmama ima nepravilnosti te se zbog toga odlučio pobliže istraživati njegovo poslovanje. S vremenom je prikupio dovoljno informacija za seriju članaka o Lucićevim financijskim aferama. Prije nego tekstovi izađu u tisak, htio je čuti i drugu stranu priče.</p><p>Nazvao je Lucića, objasnio mu situaciju i dogovorio sastanak. Taj sastanak je Lucić neprestano odgađao. Jednog je dana Hedl bio u Požegi sa svoja dva prijatelja na doručku kada mu je zazvonio mobilni telefon i vidio kako ga zove Lucić. Rekao je kako je snimio razgovor isključivo zato što je bio u restoranu i nije mogao zapisati što bi mu Lucić rekao.</p><p>- Bio sam zatečen ponudom. Rekao mi je da je spreman honorirati da ne objavim tekst. Kako će mi dati tri puta više od redakcije. Nisam nikada doživio da mi netko tako nudi toliku količinu novaca da nešto ne objavim. – svjedočio je u rujnu Dragutin Hedl.</p><p>Nakon nekog vremena Telegram je ipak objavio niz članaka o Luciću i njegovim aferama.</p><p>- Ovaj je iskaz lažan i smišljen isključivo da našteti meni i mom trgovačkom društvu. – rekao je tada Lucić.</p><p> </p>