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Horor u Dugoj Resi: Manijak nadrogiran upao u kuću starije nepokretne žene i ozlijedio ju je

Piše Luka Safundžić,
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Horor u Dugoj Resi: Manijak nadrogiran upao u kuću starije nepokretne žene i ozlijedio ju je
Foto: 24sata
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U zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu

Postupajući po zaprimljenoj dojavi da je 48-godišnjak 11. kolovoza navečer provalio u kuću 83-godišnjakinje na području grada Duge Rese i fizički je napao, policijski službenici Policijske postaje Duga Resa proveli su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 48-godišnjim muškarcem, objavila je karlovačka policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni muškarac, pod utjecajem opojnih droga, uz uporabu fizičke snage nasilno prodro u dom 83-godišnje žene, posebno ranjive zbog svoje životne dobi, i pritom fizički nasrnuo na nju te je lakše ozlijedio. 

Zbog osnovane sumnje da je osumnjičenik počinio kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora i kazneno djelo teške tjelesne ozljede u zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a kaznena prijava je podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.
 

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