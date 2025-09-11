Horor kod Šibenika: Nijemac (72) gumenjakom ozlijedio ženu, bori se za život u bolnici

Nijemac (72) je gumenjakom u Betini 47-godišnjoj kupačici nanio teške ozljede opasne po život. Šibensko-kninska policija priopćila je kako su proveli istraživanje nad 72-godišakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Utvrdili su da je u utorak, 9. rujna u poslijepodnevnim satima na udaljenosti oko 150 metara od obale prilikom okretanja gumenjakom s izvanbrodskim motorom udario u tijelo 47-godišnje kupačice.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, priopćili su iz policije.