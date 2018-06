Horor majke: 'Gledao je kroz prozor, htio je oteti mog sina!'

Majka dvoje male djece, Sharnice Dwyer iz Ashfielda u Engleskoj, više se ne usudi izvesti svoju djecu u park nakon što joj je stranac pokušao oduzeti desetomjesečnog sina.

Naime, u nedjelju ujutro je čula svoju jednogodišnju kćer Skylu kako se smije jače nego inače u dnevnoj sobi. Otišla je pogledati što radi, a na pozoru je vidjela muškarca koji je promatrao unutrašnjost kuće.

Kada ga je pitala tko je on, rekao joj je da je socijalni radnik. Nije mu vjerovala, pa joj je pokazao mobitel na kojem je bila njezina adresa i ostali podaci.

- Pitao me jesu li to moji podaci, a zatim da su ga poslale vlasti da joj oduzme sina - rekla je Sharnice za The Sun. Viknula je na muškarca da ne da svoga sina, nakon čega je on otišao preko puta ulice i krenuo telefonirati. Kako je rekla Sharnice, vidjela ga je kroz prozor da upire prstom u njezinu kuću i razgovara na telefon.

U šoku je zato što netko zna njezine podatke i da ima malog sina.

- Bolesno je to što ne znam koliko je dugo taj čovjek stajao i gledao kroz moj prozor u moju malu kćer. Ona je u tom trenutku bila na najsigurnijem mjestu, kući - rekla je.

- Nije nikako mogao znati da imam malog sinčića, jedino ako me promatrao - dodala je te istaknula kako njezinog supruga u vrijeme incidenta nije bilo doma.