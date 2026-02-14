Obavijesti

News

Komentari 1
POGINULO DVOJE LJUDI

Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'
Foto: Hrvatske autoceste

U teškoj nesreći koja je bila u petak na autocesti A3 Bregana–Zagreb–Lipovac, poginula su dva čovjeka, dok su jedan muškarac i žena preživjeli s višestrukim ozljedama

Admiral

Pacijentica je primljena tijekom noći ili rano jutros zbog ozljeda zdjelice, prijeloma lijeve potkoljenice koji će biti za operacijsko liječenje. Ima nekakav udarac u glavu, pri svijesti je, kontaktibilna, rekao je to Nenad Somun iz zagrebačke Klinike za traumatologiju u koju je jučer primljena žena ozlijeđena u prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Novske.

Prvo je završila u bolnici u Novoj Gradiški gdje su joj stabilizirali stanje. Potom ju je Hitna prebacila u Zagreb. Kako je taj liječnik rekao za Dnevnik Nove TV, ne znaju o kome se radi, ni kako se zove jer se radi o strankinji. 

Naime, u teškoj nesreći koja je bila u petak na autocesti A3 Bregana–Zagreb–Lipovac, poginula su dva čovjeka, dok su jedan muškarac i žena preživjeli s višestrukim ozljedama.

Muškarca su, u pratnji policije, prevezli u bolnicu u Novu Gradišku.

- Druga osoba iz prometne nezgode je mlađa muška osoba koja je primljena s lakšim ozljedama, ona je tijekom noći opservirana kod nas i ujutro je prepuštena djelatnicima MUP-a na daljnje postupanje - rekla je Slavica Konjević Pernar iz Opće bolnica Nova Gradiška za Novu TV.

JOŠ JE DVOJE U BOLNICI DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Kako je policija objavila, njih četvero pokušalo je pretrčati kolnik autoceste, nakon čega su na njih naletjela dva osobna automobila.

Policija i dalje provodi očevid te prikuplja dokaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Snimke nadzornih kamera, iskazi svjedoka i tragovi na terenu izuzeti su i analiziraju se, izvijestila je PU sisačko-moslavačka. Utvrđuju se identiteti stradalih i njihove okolnosti boravka u Hrvatskoj.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026