Horor na autocesti A3: 'I dalje utvrđujemo identitete ljudi i zašto su pretrčavali u mraku'

Pacijentica je primljena tijekom noći ili rano jutros zbog ozljeda zdjelice, prijeloma lijeve potkoljenice koji će biti za operacijsko liječenje. Ima nekakav udarac u glavu, pri svijesti je, kontaktibilna, rekao je to Nenad Somun iz zagrebačke Klinike za traumatologiju u koju je jučer primljena žena ozlijeđena u prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Novske.

Prvo je završila u bolnici u Novoj Gradiški gdje su joj stabilizirali stanje. Potom ju je Hitna prebacila u Zagreb. Kako je taj liječnik rekao za Dnevnik Nove TV, ne znaju o kome se radi, ni kako se zove jer se radi o strankinji.

Naime, u teškoj nesreći koja je bila u petak na autocesti A3 Bregana–Zagreb–Lipovac, poginula su dva čovjeka, dok su jedan muškarac i žena preživjeli s višestrukim ozljedama.

Muškarca su, u pratnji policije, prevezli u bolnicu u Novu Gradišku.

- Druga osoba iz prometne nezgode je mlađa muška osoba koja je primljena s lakšim ozljedama, ona je tijekom noći opservirana kod nas i ujutro je prepuštena djelatnicima MUP-a na daljnje postupanje - rekla je Slavica Konjević Pernar iz Opće bolnica Nova Gradiška za Novu TV.

Kako je policija objavila, njih četvero pokušalo je pretrčati kolnik autoceste, nakon čega su na njih naletjela dva osobna automobila.

Policija i dalje provodi očevid te prikuplja dokaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Snimke nadzornih kamera, iskazi svjedoka i tragovi na terenu izuzeti su i analiziraju se, izvijestila je PU sisačko-moslavačka. Utvrđuju se identiteti stradalih i njihove okolnosti boravka u Hrvatskoj.