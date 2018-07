Horor na jezeru: Nevrijeme je potopilo brod, 17 ljudi poginulo

U havariji turističkog broda koji je plovio u jezeru u blizini mjesta Branson u saveznoj državi Missouri poginulo je 17 ljudi, uključujući i nekoliko djece. Uz smrtno stradale, ozlijeđeno je još sedam ljudi, javlja ABC News.

Nesreća se dogodila zbog izrazito loših vremenskih uvjeta praćenih snažnom grmljavinom, neprimjerenih za plovidbu.

U trenutku nesreće, na brodu se nalazilo 29 putnika i dva člana posade. Nevrijeme praćeno snažnom grmljavinom i vjetrom koji je prelazio brzinu od 90 km/h izazvalo je valove i prvo potopilo amfibijsko plovilo koje se zatim okrenulo. Iako je na brodu navodno bilo prsluka za spašavanje, u ovom trenutku nije poznato koliko ih je ljudi nosilo.

We saw high winds + bad weather roll in, so I decided to get a refund and leave with my wife. Headed out, countless first responders + emergency vehicles were going in #Branson to help with the #DuckBoat incident. Branson Belle crew helped toss life preservers to those overboard. pic.twitter.com/71H61ir0Gy