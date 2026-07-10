Horor na Ugljanu. Muškarca su priveli zbog obiteljskog nasilja. Napao i policajku, ozlijeđena je

Policajka je teško ozlijeđena tijekom postupanja zbog dojave o obiteljskom nasilju na Ugljanu u četvrtak oko 17.50 sati. Nakon dojave, na mjesto događaja su stigli policajci, a muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policajku, piše PU zadarska.

Prevezli su je u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći. Teško je ozlijeđena i zadržana na liječenju, a osumnjičenog muškarca su prisilno uhitili i priveli u prostorije policije.

Istraga je u tijeku.