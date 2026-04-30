HOROR NA VRTULJKU Prestao raditi u zabavnom parku: 'Visili smo na 60 metara i vrištali!'

Posjetitelji zabavnog parka Six Flags Fiesta Texas prošlog su tjedna doživjeli neplanirano uzbuđenje kada su ostali visjeti u zraku na vrtuljku koji se neočekivano zaustavio na visini od šezdesetak metara. Iako je situacija djelovala dramatično, ispostavilo se da nije riječ o kvaru, već o namjernom zaustavljanju zbog nepoštivanja sigurnosnih pravila. Snimka incidenta iz parka u San Antoniju, objavljena 29. travnja, prikazuje zastrašujući pogled s visine od 60 metara s vrtuljka "Supergirl Sky Flight". Na videu se vidi kako kamera kruži i prikazuje strmoglavi pad ispod, dok ostali putnici sa svojih sjedala promatraju situaciju i čekaju rasplet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedna od posjetiteljica, Maria Salazar, opisala je iskustvo kao vrlo neugodno, ističući strah i neizvjesnost dok su nepomično čekali u zraku.

​- Kada smo moj suprug, naši prijatelji i ja sjeli na vrtuljak, zaustavio se u zraku na otprilike deset do petnaest minuta prije nego što su morali pozvati održavanje da nas spuste. Neki su vrištali - ispričala je za Storyful.

Međutim, glasnogovornik parka izjavio je za časopis People da naglo zaustavljanje nije bilo posljedica kvara. Operater je bio primoran zaustaviti vrtuljak nakon što je primijetio da jedan od posjetitelja u ruci drži mobitel, što je "strogo protivno sigurnosnoj politici parka". Prema njegovim riječima, zaustavljanje je trajalo oko sedam minuta, a svi gosti bili su cijelo vrijeme sigurno vezani.

"Prošlog vikenda, operater je zaustavio jednu od naših vožnji kada je posjetitelj prekršio naša sigurnosna pravila. Nakon što je problem riješen, vožnja je nastavljena. Svi posjetitelji su sigurno izašli, a vrtuljak je ostao otvoren do kraja dana", dodao je glasnogovornik.

Vrtuljak "Supergirl Sky Flight" podiže posjetitelje na visinu od 60 metara, pružajući im panoramski pogled na park dok se vrte oko tematskog tornja brzinom do 56 kilometara na sat.

Iako rijetki, incidenti u zabavnim parkovima redovito pokreću pitanja o sigurnosnim standardima. Sigurnost u europskim zabavnim parkovima regulirana je nizom standarda EN 13814, koji pokrivaju sve aspekte, od dizajna i proizvodnje do rada, održavanja i inspekcije vožnji. Cilj ovih standarda je smanjiti rizik od nesreća na najmanju moguću mjeru.

Statistike pokazuju da je rizik od ozbiljnih ozljeda u zabavnim parkovima relativno nizak. Prema podacima Međunarodne udruge zabavnih parkova i atrakcija (IAAPA), vjerojatnost teže ozljede na vožnji u fiksnom zabavnom parku u SAD-u iznosi jedan naprama 15,5 milijuna vožnji. U Europi je broj nesreća također nizak, s 5,7 ozljeda na milijun posjetitelja, pri čemu se većina nesreća pripisuje ponašanju posjetitelja, a manji dio tehničkim ili operativnim greškama.

Stručnjaci kao najčešće uzroke kvarova i zastoja na vožnjama navode mehaničke kvarove, ljudsku pogrešku operatera ili neodgovarajuće održavanje. U slučaju parka u Teksasu, radilo se o ljudskom faktoru, ali onom koji se odnosio na nepoštivanje pravila od strane posjetitelja.

*uz korištenje AI-ja