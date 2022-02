Preminuli je imao 52 godine, a ostali imaju od 32 do 52, javlja dpa. Nije poznato što je ta grupa pila jer je u tijeku istraga, no zajedno su naručili jednu bocu, kako se doznaje, šampanjca i to pili.

Jedan čovjek je preminuo, a osmero ljudi su hospitalizirani u teškom stanju u Bavarskoj nakon što im je netko u nedjelju u jednom baru ubacio nepoznatu otrovnu supstancu u piće, priopćila je njemačka policija, piše New York Post. Preminuli je imao 52 godine, a ostali imaju od 32 do 52, javlja dpa. Nije poznato što je ta grupa pila jer je u tijeku istraga, no zajedno su naručili jednu bocu, kako se doznaje, šampanjca i to pili. Kada je policija došla u bar pronašla je četvero ljudi koji su ležali na podu grčeći se, dok je osmero ljudi hospiralizirano. Glasnogovornica policije rekla je javnom emiteru Bayerischer Rundfunk da postoji sumnja na ubojstvo iz nehata, ali da za sada ne istražuju nijednog osumnjičenika.