UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
BiH policija uhitila je u četvrtak dvije osobe s područja Velike Kladuše. Kako javlja Dnevni Avaz, maloljetnik je uhićen zbog kaznenog djela silovanja, punoljetna osoba zbog ubojstva i pokušaja ubojstva...
Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...
Kako neslužbeno doznaje Avaz, maloljetnik se tereti za silovanje svoje sestre koja ima poteškoće u razvoju. Njegova majka se tereti za pokušaj ubojstva, prema pisanju BiH medija ona je s balkona bacila svoju kćer, koja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.
Pritom je stradalo nerođeno dijete...
