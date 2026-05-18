HOROR U BIH Muškarac punicu ubio pištoljem i teško ranio suprugu. Ozlijedio je i sebe

Pedesetčetverogodišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio je u ponedjeljak ujutro jednu ženu, a drugu teško ranio nedaleko Kiseljaka u središnjoj Bosni, te je nedugo nakon toga uhićen i smješten u bolnicu u Sarajevu, izvijestila je policija, a mediji navode da se radi o obiteljskome nasilju.

Prema medijskim navodima muškarac je pucajući iz pištolja ubio punicu, teško ranio suprugu, a potom pobjegao. Također dodaju da je nakon policijske potrage ozlijedio samoga sebe te da je prevezen u bolnicu u Sarajevu.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije priopćili su da je policiji u Kiseljaku u 7.55 sati prijavljena uporaba vatrenog oružja u naselju Jehovac.

Pripadnici policije su utvrdili da je u pucnjavi jedna osoba ubijena, a druga teško ozlijeđena.

Osumnjičeni je kasnije uhićen nakon čega je prebačena u Sveučilišni klinički centar u Sarajevu. Policija nije službeno navela obiteljski odnos žrtava i osumnjičenog, niti okolnosti pod kojima je osumnjičeni kasnije ozlijeđen.

Policija provodi očevid. Slučajevi teškog obiteljskog nasilja razmjerno su česti u BiH, a nadevno su vlasti pooštrile zakonske odredbe o femicidu.