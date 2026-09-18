HOROR U ENGLESKOJ Pronašli kostur bebe umotan u novine iz 1910. godine. Detalji ih šokirali

Zastrašujuće otkriće kostura tek rođenog dječaka umotanog u stare novine iz 1910. godine dobilo je svoj mračni epilog u Engleskoj. Istraga je pokazala da je dijete, kojemu su oko vrata pronašli zavezanu uzicu, bilo žrtva ubojstva. Tragičan pronalazak dogodio se tijekom renovacije jedne kuće u mjestu Bishop Auckland u srpnju 2024. godine. Vlasnik nekretnine, Peter Moody, obavljao je radove u sobi na drugom katu zgrade kada je ispod jedne podne daske uočio stravičan prizor. Radnici i vlasnik pronašli su ostatke novorođenčeta koje su istražitelji kasnije nazvali Beba Auckland. Dijete su nepoznate osobe umotale u izdanje novina The Umpire iz 1910. godine, a zatim ga zakopale ispod poda, prenosi The Sun.

Policija je odmah započela opsežnu istragu koja je trajala dvije godine. Detektiv Mel Sutherland predvodio je tim koji je pokušao rasvijetliti ovaj slučaj star više od stotinu godina. Forenzička antropologinja Micol Zuppello radila je na mjestu događaja i utvrdila da se radi o ljudskim ostacima muškog spola. Prema njezinim procjenama, tijelo se s vremenom mumificiralo, a netko ga je postavio licem prema dolje. Zuppello je zaključila da ostaci pripadaju bebi u dobi između trideset osam i četrdeset tjedana gestacijskog razvoja.

Patologinja Louise Mulcahy potvrdila je mrtvozorniku da je uzica bila omotana i svezana u čvor izravno oko djetetova vrata. Nisu je koristili za vezanje novina u obliku paketa, što je ključan detalj koji je usmjerio istragu prema nasilnoj smrti.

Mrtvozornik Crispin Oliver nedavno je iznio svoje zaključke, proglasivši slučaj protuzakonitim ubojstvom. Prema njegovim riječima, dijete su zadavili dok je još bilo živo. Najvjerojatnije objašnjenje jest da je osoba koja se trebala brinuti o dječaku u trenutku njegove najveće ranjivosti donijela odluku da mu oduzme život koristeći običnu uzicu.

Foto: Durham police

Mrtvozornik je situaciju opisao kao pravno i dokazno neobičnu.

​- Ovo je vrlo tužan i jedinstven slučaj - izjavio je Oliver.

S obzirom na protok vremena, mrtvozornik je objasnio da nema nikakvih izgleda za pokretanje kaznenog postupka. Ipak, istraga je uključivala složena DNK testiranja, stručnjake za radiokarbonsko datiranje i javne apele kako bi otkrili identitet djeteta.

​- Ovo je bila strašna stvar koja se dogodila bespomoćnom djetetu - dodao je mrtvozornik.

Slučaj Bebe Auckland privukao je veliku pozornost javnosti, ali je istovremeno pokazao koliko su istrage ovakvih povijesnih događaja zahtjevne. Detektiv Sutherland naglasio je da su nedostatak suvremenih dokaza poput nadzornih kamera ili telefonskih zapisa nadomjestili alternativnim tehnikama razmišljanja. Iako su putem medija uputili pozive građanima, a dvije sestre su se javile vjerujući da bi mogle biti u srodstvu sa sluškinjom koja je nekada radila u toj zgradi, DNK analiza nije pokazala podudarnost.

Foto: Durham police

Stručnjak za radiokarbonsko datiranje sa Sveučilišta u Glasgowu, Brian Tripney, analizirao je uzorak kosti. Njegovi nalazi pokazali su da se dijete rodilo u širokom rasponu između sredine sedamnaestog stoljeća i 1955. godine, no pronalazak novina iz 1910. godine pružio je najčvršći vremenski okvir za samo ubojstvo.

Mračna povijest i slični pronalasci diljem Europe

Ovakvi slučajevi, iako šokantni, nisu izolirani incidenti kada promatramo širi povijesni kontekst. Početkom dvadesetog stoljeća, siromaštvo i društvena stigma vezana uz izvanbračnu djecu često su tjerali očajne majke ili obitelji na drastične poteze. Povjesničari ističu da su mnoga čedomorstva iz tog vremena ostala zauvijek skrivena, prenosi The Sun.

Slična otkrića povijesnih posmrtnih ostataka djece i danas potresaju Europu. Tijekom iskopavanja u Irskoj, na mjestu bivšeg doma za majke i djecu u Tuamu, istražitelji su pronašli posmrtne ostatke čak devedeset devet beba i male djece. Taj slučaj razotkrio je strašne uvjete u institucijama koje su vodile časne sestre, gdje su djeca umirala od zanemarivanja, bolesti i neuhranjenosti.

U Italiji su nedavno u jednoj kripti otkrili izuzetno očuvane ostatke novorođenčeta stare oko dvjesto godina. Takvi pronalasci pružaju rijedak uvid u smrtnost djece i pogrebne običaje prošlih stoljeća, no rijetko nose ovako jasne tragove nasilne smrti kao u slučaju iz Bishop Aucklanda.

Nakon što su institucije i građani organizirali dostojanstven sprovod za Bebu Auckland, mnogi su izrazili olakšanje što je dječak napokon pronašao mir. Pogrebno poduzeće besplatno je ustupilo svoje usluge, a lokalna tvrtka donirala je nadgrobni spomenik.

​- Žalosno je što ovaj mali dječak, iz razloga koje nikada nećemo saznati, nije dobio dostojanstven pokop kakav je zaslužio, pa je bilo važno da ga ispratimo na način koji poštuje život koji je mogao imati - rekla je Cathy Hunt, predstavnica lokalnih vlasti zadužena za dječje usluge.