Horor u Italiji! Zapalili kombi s radnicima, četvero ljudi izgorjelo: 'To je mafija učinila'

Talijanska policija uhitila je dvojicu pakistanskih državljana osumnjičenih za brutalno ubojstvo četvorice poljoprivrednih radnika na jugu zemlje. Žrtve, trojica Afganistanaca i jedan Pakistanac, pronađene su mrtve u zapaljenom vozilu, dok je jedan radnik uspio pobjeći i preživjeti napad. Naime, Afganistanac Mohammad Taj Alamyar (35) spasio se tako što je razbio prozor vozila i pobjegao prije nego što je vatra zahvatila unutrašnjost. Kasnije je istražiteljima i novinarima opisao okolnosti tragedije.

"To je mafija, mafija... To su pakistanski mafijaši", rekao je za talijansku javnu televiziju Rai.

Preživjeli radnik tvrdi da su osumnjičeni mjesecima iskorištavali migrantske radnike, prijeteći im noževima i vatrenim oružjem te ih prisiljavajući na rad bez isplate dogovorenih nadnica.

"Nisu nam dali nikakav novac. Davali su nam hranu, dali su nam smještaj, ali novac nisu", rekao je.

Dodao je kako su od radnika tražili i dodatnih pet eura dnevno za prijevoz na posao i s posla.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sukob je navodno izbio zbog novca koji su osumnjičeni tražili za prijevoz, a koji radnici nisu željeli platiti. Nakon toga su, tvrdi jedini svjedok, unutrašnjost vozila polili benzinom i zapalili.

Snimke nadzornih kamera s benzinske postaje, gdje se zločin dogodio, dodatno podupiru njegov iskaz. Na njima se vide dvije osobe koje blokiraju vrata kombija izvana, ulijevaju zapaljivu tekućinu u vozilo te potom bježe nakon izbijanja požara.

Nakon što su ugasili vatru, vatrogasci su u vozilu pronašli tijela četvorice radnika.

"Ovo je definitivno ubojstvo, samo još moramo utvrditi sve detalje", izjavio je za Corriere lokalni šef policije Antonio Borelli.

Istražitelji su identitet žrtava utvrdili pomoću dokumenata pronađenih u stanu u kojem su živjeli zajedno s drugim migrantima. U smještaju koji su organizirali pakistanski posrednici rada živjelo je ukupno deset radnika.

Od kraja travnja radili su na berbi jagoda u području Scanzano Jonico. U početku su, prema svjedočenju preživjelog radnika, bili plaćani u gotovini, no kasnije su dogovorili dnevnicu od 45 eura koju nikada nisu dobili.

Zločin je izazvao snažne reakcije u Italiji. Premijerka Giorgia Meloni osudila je ubojstva i zatražila potpuno rasvjetljavanje slučaja.

"Strašno ubojstvo četvorice poljoprivrednih radnika u Kalabriji šokiralo nas je sve. Italija neće ustuknuti pred nasiljem i barbarstvom. Ključno je u potpunosti rasvijetliti ovaj strašan zločin i privesti pravdi sve odgovorne", napisala je na društvenoj mreži X.

Najveći talijanski sindikat CGIL zločin je opisao kao čin "neizrecivog užasa" te je za subotu najavio prosvjed u Amendolari, mjestu gdje se tragedija dogodila.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje iskorištavanja migrantskih radnika u talijanskoj poljoprivredi. Prema podacima opservatorija Placido Rizzotto, oko 230.000 ljudi radi u uvjetima radnog iskorištavanja, što čini približno četvrtinu svih poljoprivrednih radnika u zemlji.

Posebno su pogođene južne regije poput Kalabrije, Sicilije, Kampanije i Apulije, gdje velik broj radnika radi bez ugovora ili pod izrazito lošim uvjetima. Iako je Italija još 2016. donijela zakon protiv nezakonitog posredovanja pri zapošljavanju i radnog iskorištavanja, stručnjaci upozoravaju da njegova provedba i dalje nije dovoljno učinkovita.

Mnogi migranti, u strahu da će izgubiti posao ili mogućnost dobivanja boravišne dozvole, rijetko prijavljuju zlostavljanje, zbog čega ostaju laka meta kriminalnih mreža. Istražitelji sada ispituju moguće veze između organiziranog kriminala i stranih mafijaških skupina koje djeluju među migrantskim zajednicama.

Masakr u Amendolari tako je postao simbol mnogo šireg problema radnog iskorištavanja i kriminalnih aktivnosti koje godinama prate poljoprivredni sektor u Italiji.

