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RAKETNI NAPAD

HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku

Piše HINA,
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HOROR U RIJADU! Dvanaest mrtvih i više od 300 ranjenih u napadu hutista na zračnu luku
Foto: Reuters
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Dvanaest osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u subotnjem raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koji su odgovornost preuzeli hutisti

Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom u Rijadu, a u prethodna dva poginulo je četvero ljudi. Broj žrtava bi mogao biti i veći jer među ranjenicima, koji su odvoženi u bolnice kolima hitne pomoći i helikopterima, ima onih u kritičnom stanju. 

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Napad na zračnu luku u Rijadu VIDEO
Napad na zračnu luku u Rijadu | Video: Reuters

Ovotjedni smrtonosni napadi razotkrili su ranjivost obrambenih sposobnosti saudijskog kraljevstva koje vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s hutistima. 

Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a operacije na aerodromu koji opslužuje grad od oko osam milijuna stanovnika privremeno su obustavljene, priopćila je saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo.

Ambulance outside of Riyadh airport after a loud blast was heard
Foto: SOCIAL MEDIA

Glasnogovornik hutista obavio je na platformi X nakon napada da je ta skupina "zatvorila međunarodnu zračnu luku u Rijadu".

Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor, proglašavajući ga zonom vojnih operacija nakon što je jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, u ponedjeljak pokrenula ofenzivu protiv te skupine.

Američki predsjednik Donald Trump upitan je u subotu planira li se Washington pridružiti saudijskim napadima na hutiste. 

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- Možda hoćemo. Razmotrit ćemo to. Tek smo saznali za ovaj nedavni napad, pa ćemo donijeti odluku. Djelujemo vrlo brzo - rekao je.

Jedan očevidac u zračnoj luci u subotu izvijestio je da je vidio eksploziju, a potom i više ozlijeđenih ljudi kako leže na tlu unutar objekta. Viđeno je više od desetak kola hitne pomoći kako jure prema zračnoj luci. 

Ozlijeđeni putnik izjavio je za Reuters da je vidio kako nešto leti nebom izvan zračne luke prije nego što se srušio dio stropa u blizini izlaza za ukrcaj. 

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Američko veleposlanstvo u Rijadu priopćilo je da je "upoznato s napadima" i "strogo preporučuje svim američkim državljanima da izbjegavaju ovu zračnu luku i okolna područja".

Saudijska Arabija ušla je u rat u Jemenu 2015. godine na čelu arapske koalicije kako bi pokušala istjerati hutiste iz glavnog jemenskog grada Sane. Hutisti su zauzeli Sanu godinu dana ranije, potisnuvši vladine snage.

Rat se u međuvremenu pretvorio u krvavu pat-poziciju. Saudijska Arabija je 2022. postigla dogovor s hutistima, čime je sukob bio zamrznut, ali to je primirje propalo je tijekom ljeta, što je kulminiralo munjevitim napredovanjem hutista koji su preuzeli kontrolu nad Crvenim morem i tjesnacem Bab el-Mandeb.

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Jemenska vlada pokrenula je ovog tjedna ofenzivu kako bi pokušala vratiti taj teritorij, no napredak je zasad slab. 

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