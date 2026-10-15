Horor u Rijeci: U stanu našli 80-ak mačaka. Živjele su u izmetu

Prizori koje su zatekli na riječkim Pećinama bili su mnogo gori od očekivanih. U stanu od samo 47 četvornih metara, među nagomilanim smećem i vrećama punima fekalija, desetci mačaka pokušavali su preživjeti u neprimjerenim uvjetima. Skrivale su se u ormarima, ispod kaučeva i vreća s izmetom te na drugim mjestima na kojima ih nitko ne bi očekivao. Među njima su bili i tek rođeni mačići, stari svega jedan dan. Umjesto očekivanih 25 životinja, u stanu je pronađeno oko 80 mačaka, a njihov se točan broj još utvrđuje. Nakon intervencije nadležnih službi životinje su izvučene iz stana i zbrinute, no za njih sada počinje jednako važna bitka – ona za zdravlje, sigurnost i novi život.

Riječki Kitten Safe House, jedino registrirano sklonište za mačke u Hrvatskoj, koje vodi Daniela Knežević, sada treba pomoć građana. Potrebni su hrana, pijesak, sredstva za podmirivanje veterinarskih troškova, ali i ono najvažnije – odgovorni ljudi spremni otvoriti vrata svojih domova i udomiti spašene mačke.

Za slučaj su znali još od lipnja

– Nažalost, ovo nije prvi put da se susrećemo s ovakvim problemom no rješavanje nije uvijek jednostavno. Naime, spašavanje životinja iz ovakvih situacija zahtjeva poštivanje zakonskih okvira i sudsko odobrenje za ulazak u nekretninu gdje se nalaze. Čim smo dobili odobrenje krenuli smo u spašavanje - pojašnjava Knežević.

Objašnjava da se u javnosti često prozivaju veterinarske inspekcije kada se objave ovakvi prizori, a pritom se ne razumije zakonski postupak koji je nužan kako bi nadležne službe mogle ući u nečiji stan i zbrinuti životinje.

– Čim smo dobili sudski nalog, u suradnji s nadležnim institucijama i zahvaljujući jednom upornom policajcu, ušli smo u stan na Pećinama. Stanarka, koja je bila svjesna problema i priznala da se sve otelo kontroli, rekla nam je da se unutra nalazi tridesetak mačaka. No prizor je bio puno gori od očekivanog – govori Daniela.

Mačke su se skrivale posvuda, a akcija njihova izvlačenja pokazala je koliko je situacija bila ozbiljna. Prema Danielinim riječima, tijekom prvog izvlačenja za sad je zbrinuto 30 odraslih mačaka i 17 mačića, dok je volonterka Nataša sljedećeg dana izvukla još 35 životinja. Konačan broj još nije utvrđen.

Policija potvrdila postupanje, stanari pohvalili policajca

Da je riječ o slučaju koji je zahtijevao koordinaciju više službi, potvrdila je i Policijska uprava primorsko-goranska.

– Policija je zaprimila dojavu stanara da se u stanu u stambenoj zgradi na Pećinama drži više mačaka – naveli su iz policije u odgovoru na naš upit.

Policijski službenici postupali su u suradnji s veterinarskom inspektoricom, djelatnikom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, djelatnicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad, komunalnim redarom, volonterima udruge za zaštitu životinja i higijeničarom veterinarske stanice. Postupanje se odnosilo na hrvatske državljane, vlasnika stana i podstanarku, dok je više mačaka smješteno u sklonište za životinje.

Posebno je zanimljiva pohvala koju je PU primorsko-goranska zaprimila za policijskog službenika II. policijske postaje Rijeka, a u kojoj su stanari zgrade zahvalili na organizaciji i koordinaciji postupanja.

Prema navodima iz te pohvale, stanari su se čak četiri godine bezuspješno obraćali nadležnim službama Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, među ostalim sanitarnoj inspekciji i komunalnom redarstvu.

- Nakon četiri godine bezuspješnog obraćanja svim nadležnim službama Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, danas je konačno riješen problem protupropisnog i degradirajućeg držanja mačaka u stanu. Uspjeh dugujemo isključivo policijskom službeniku koji je sve uspješno organizirao i koordinirao sa svim relevantnim službama - stoji u zahvali koju su uputili vlasnici stanova u zgradi.

Veterinari priskočili u pomoć, mačke čekaju novi početak

Spašene mačke najprije su upućene u Veterinarsku stanicu Crikvenica, gdje su obavljeni potrebni pregledi, testiranja, sterilizacije i drugi veterinarski postupci. Daniela posebno zahvaljuje veterinarima koji su donirali mikročipove i cjepiva protiv bjesnoće.

Životinje sada čekaju karantenu i oporavak. Prema planu udruge, u karanteni će provesti 15 dana, nakon čega će, ovisno o zdravstvenom stanju i potrebnom liječenju, biti pripremljene za udomljavanje.

No nakon svega što su prošle, pred njima je i emocionalni oporavak. Iako su živjele u lošim uvjetima, to ne znači da su divlje ili da se ne mogu priviknuti na ljude.

– Naglašavam da to nikako nisu divlje mačke, već plahe, pitome i preplašene životinje kojima su potrebni samo ljubav i topao, siguran dom – poručuje Daniela.

Kako pomoći? Svaka donacija znači mnogo

Velik broj iznenada spašenih životinja predstavlja golem izazov za sklonište i njegove volontere. Sve mačke treba hraniti, održavati higijenu prostora, pratiti njihovo zdravstveno stanje i osigurati im sve što je potrebno za oporavak.

Iako se mnogo ljudi javilo nakon što je priča dospjela u javnost, potrebe su i dalje velike. Udruzi su posebno potrebni mokra hrana za mačke marke DM, pijesak za mačke i higijenski podlošci. Važno je, napominju, pridržavati se preporuka o prehrani jer su životinje zdravstveno osjetljive, a nagle promjene hrane mogu im dodatno otežati oporavak.

Potrebna je i financijska pomoć za veterinarske troškove, liječenje i ostale izdatke povezane sa zbrinjavanjem tako velikog broja životinja.

– Puno ljudi javilo se za pomoć, na čemu smo neizmjerno zahvalni. No sada nam je prioritet udomljavanje jer sklonište je samo stanica do sigurnog i trajnog doma – ističe Daniela.

Svi koji žele pomoći mogu se javiti udruzi Kitten Safe House putem njezine Facebook stranice i ondje provjeriti aktualne potrebe te dogovoriti predaju hrane i potrepština ili dobiti informacije o donacijama.

Za one koji žele udomiti mačku, ovo je prilika da jednoj od spašenih životinja pruže potpuno novi početak. Svako odgovorno udomljavanje ujedno oslobađa mjesto u skloništu za neku drugu životinju kojoj će pomoć možda tek zatrebati.

"Sve se može kad se male ruke slože"

Osim hitnih potreba, Daniela upozorava i na važnost bolje suradnje sa Županijom. Smatra da bi se mnogi problemi mogli rješavati brže i učinkovitije kada bi postojalo više razumijevanja za svakodnevne izazove s kojima se sklonište suočava.

– Moram reći da se sve može kad se male ruke slože. Ne trebaju tu uvijek veliki troškovi, no često, kada dođemo do toga da se nešto napravi, druga strana pronađe 101 razlog zašto se to ne može. Kao da nisu svjesni da imaju privilegiju što u našoj županiji imamo jedino registrirano sklonište za mačke, u kojem provodimo i razne edukacije. Kada bi samo imali malo više sluha za naše probleme, sve bi se rješavalo brže i učinkovitije – poručuje Daniela.

Kitten Safe House djeluje od 2017. godine, a sklonište na Rujevici ima kapacitet od oko 80 mačaka. Kada su mjesta popunjena, za nove životinje treba tražiti dodatni smještaj kod volontera, što je posebno zahtjevno u situacijama poput ove na Pećinama.

Oni koji žele pomoći novčanim donacijama mogu to učiniti uplatom na: IBAN HR84 24020061100842980