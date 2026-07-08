Horor u SAD-u! Policija pronašla 16 djece godinama zarobljenih u kući: 'Ne znaju napisati ni ime'

Šesnaestero djece u dobi od godinu i pol do 18 godina spašeno je iz obiteljske kuće u ruralnom dijelu američke savezne države Ohio nakon što su vlasti tijekom nepovezane istrage otkrile da žive u, kako su dužnosnici opisali, žalosnim i zlim uvjetima. Djeca, za koju istražitelji vjeruju da pripadaju istoj obitelji, pronađena su zatvorena, bez školovanja i osnovne medicinske skrbi, a država je pokrenula postupak preuzimanja privremenog skrbništva nad njima, piše UNILAD.

Do otkrića došlo je tijekom policijskog pretresa imanja u mjestu Hamden, selu s manje od tisuću stanovnika, smještenom oko 130 kilometara jugoistočno od Columbusa. Iako je istraga bila povezana s drugim slučajem, istražitelji su u kući naišli na prizore koje su opisali kao najgore u svojim karijerama. Prema navodima vlasti, neka od djece nisu mogla govoriti, dok 18-godišnja djevojka s razvojnim poteškoćama nije znala napisati ni vlastito ime. Dužnosnici navode kako su djeca godinama bila izolirana od vanjskog svijeta te da nitko izvan obitelji nije znao za njihovo postojanje.

Foto: Ohio Police

Šerif okruga Vinton Ryan Cain izjavio je kako je većina djece posljednje četiri godine provela uglavnom zatvorena u prostoriji veličine približno 3,6 puta 3,6 metara. Tijekom očevida u kući pronađen je ljudski otpad, a zabilježena je i visoka prisutnost bakterija.

- Većina naše stoke držana je u boljim uvjetima od ove djece, rekao je Cain, dodajući da su uvjeti bili 'jednostavno odvratni' i nezamislivi za život, osobito djece.

Glavni državni odvjetnik Ohija Andy Wilson opisao je prizor kao najgori s kojim se susreo tijekom svoje profesionalne karijere. Istaknuo je kako ni gotovo 24 sata nakon obilaska kuće nije mogao 'skinuti miris' s odjeće te je osobe odgovorne za stanje u kojem su djeca živjela nazvao čistim zlom. Zdravstveno stanje dijela djece bilo je izrazito teško. Sedmero ih je prevezeno u bolnice u Columbusu, dok je dvoje zbog ozbiljnosti ozljeda i zdravstvenog stanja helikopterom prebačeno u specijalizirane trauma centre prve razine. Jedno dijete nalazi se u kritičnom stanju te je moralo biti intubirano, a svih 16 prolazi dodatne liječničke pretrage i procjene.

Policija je privela četiri odrasle osobe, Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders i Elizabeth Siders. Protiv svakoga od njih podignuto je 16 točaka optužnice za ugrožavanje djece drugog stupnja, pri čemu tužiteljstvo navodi da optužbe odražavaju teške tjelesne ozljede koje su djeca pretrpjela.

Foto: Ohio Police

Okružni tužitelj William Archer potvrdio je kako se slučaj ne vodi kao trgovina ljudima, već kao 'situacija unutar obitelji'. Na prvom pojavljivanju pred sudom sudac je u ime optuženih unio izjave o nevinosti te svakome odredio jamčevinu u iznosu od 300 tisuća dolara.

Istražitelji vjeruju da se obitelj tijekom posljednjih dvadesetak godina selila po južnom dijelu Ohija, pritom uspješno izbjegavajući stvaranje medicinske i administrativne dokumentacije za djecu. Nijedno od njih nije bilo upisano u školu niti evidentirano u sustavu obrazovanja.

- Bili su vrlo vješti u skrivanju ove djece od pogleda javnosti i istražitelja, rekao je Wilson, dodajući da se čini kako nitko izvan obitelji nije znao da djeca postoje.

Stanovnici Hamdena izrazili su šok nakon otkrivanja slučaja. Susjedi tvrde da godinama nisu vidjeli nijedno dijete u blizini kuće te da nisu imali nikakvih saznanja o tome što se događa iza zatvorenih vrata. Država Ohio sada traži privremeno skrbništvo nad svom djecom, dok je guverner Mike DeWine najavio punu podršku državnih službi za zaštitu djece tijekom daljnjeg postupka i oporavka žrtava.